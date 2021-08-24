رعب على الطريق الدائري.. فيديو لمطاردة مثيرة لضبط سائق بمصر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر فيديو يظهر لحظة مطاردة الشرطة المصري، لسائق متهور يقود سيارته بسرعة جنونية عكس الاتجاه ويتسبب في حادث كبير أعلي الطريق الدائري.

وتمكنت الأجهزة الأمنية في مصر من ضبط سائق السيارة ربع نقل تابعة لإحدى الشركات لا يحمل رخصة قيادة عقب مطاردة من رجال الشرطة.

حالة عدم اتزان

وكانت السيارة محملة بـ أجولة دقيق، وذلك حال قيادته السيارة عكس الاتجاه أعلى الطريق الدائري الرئيسي اتجاه منطقة المعادي، حيث تم غلق الطريق وإيقاف السيارة حرصاً على حياة المواطنين.

وتبين أن السائق في حالة عدم اتزان، وضبط بحوزته كمية من مخدر الإستروكس.