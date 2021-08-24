الشركة السعودية للكهرباء تعلن عن شروط استحقاق التعويض المالي

الشركة السعودية للكهرباء ،تحرص دوما على تقديم خدمات الكهرباء، والتواصل مع المواطنين بشكل سريع وبطرق مختلفة. مع تقديم الكثير من الخيارات من أجل سداد فواتير الكهرباء المختلفة، ونظام الفاتورة الذي من الممكن أن تحدده بحسب استخدامك.والتي قد قدمت لنا من قبل نظام الفاتورة الثابتة الذي يقوم بتثبيت متوسط الاستخدام الخاص بكل مواطن، ليكون استهلاك فصل الصيف مشابه لاستخدام فصل الشتاء. مما يوفر الكثير على المواطن بالمملكة العربية السعودية.ويقلل من قيمة الفاتورة الصيفية بشكل كبير، والتي ترتفع نتيجة استخدام المكيفات المتزايد في فصل الصيف. وتأتى دائما فاتورة الكهرباء الشهرية في نهاية كل شهر عقب صدور الرواتب الشهرية للموظفين بالمملكة . وذلك لضمان سداد الفاتورة دون تعثر المواطنين في السداد.

فاتورة الكهرباء شهر أغسطس 2021

ينتظر المواطنون صدور فاتورة كهرباء أغسطس، والتي من المفترض أن تصدر في الثامن والعشرون من شهر أغسطس 2021.عقب صدور الراتب الشهري، وهناك فترة سماح لسداد فاتورة الكهرباء الجديدة. ولكن في حالة عدم السداد ، أو الذهاب للشركة السعودية للكهرباء من أجل الاتفاق على مديونية، يقوم المواطن بتسديدها لتقسيط فاتورة الكهرباء. يتم قطع الخدمة في حالة عدم السداد، ويجب وقتها التواصل مع شركة الكهرباء لتأمين طرق تسديد الفاتورة على أجزاء، والحصول على خدمة الكهرباء مرة أخرى.

شروط استحقاق التعويض من الشركة السعودية للكهرباء

في حالة قطع خدمة الكهرباء ، وتواصل المواطن مع الشركة من أجل سداد الفاتورة المستحقة. أو من أجل عمل مديونية وتقسيط الفاتورة، يتم إعادة الكهرباء مرة أخرى في وقت محدد. حيث يتم إعادتها في خلال ثلاث ساعات من الانقطاع في المدن والأماكن الحضرية. وخلال مدة خمس ساعات تتم إعادة الكهرباء في المناطق الريفية أو المناطق الغير حضرية. وهناك تعويض لكل من تتأخر عنه شركة الكهرباء في إعادة خدمة الكهرباء مرة أخري ، وذلك في حالة.

إذا قام المشترك بتسديد الفاتورة أو المديونية الخاصة به، وذلك بعد فصل الخدمة ، وتم إعادة الكهرباء خلال مدة أكثر من ثلاث ساعات.في المدن والأماكن الحضرية في حالة سداد المشترك فاتورة الكهرباء ، وبعدها تم إعادة الكهرباء خلال مدة زمنية أكثر من خمس ساعات في الأماكن الريفية والغير حضرية.

يتم دفع تعويض من قبل الشركة السعودية، وذلك للمشترك الذي تم تأخير إعادة خدمة الكهرباء له. والتعويض قيمته 75 ريال سعودي، بالإضافة إلى 75 ريال سعودي عن كل “3” ساعات تأخير إضافية وذلك لجميع المناطق.