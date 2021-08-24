موعد مباراة الزمالك والإنتاج الحربي والقنوات الناقلة لبطولة الدوري المصري الممتاز 2021

موعد مباراة الزمالك والإنتاج الحربي هي الأكثر انتظاراً في الوقت الحالي، حيث أن عمليات البحث في تزايد مستمر حول الموعد من محبي كرة القدم وجماهير كل من الفريقين، حيث يخوض الأهلي مباراة مهمة ضد فريق الإنتاج الحربي وذلك ضمن الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز لسنة 2021.

بعد دقائق سوف تبدأ مباراة الزمالك والإنتاج الحربي وإن فاز فيها الزمالك سوف يقوم برفع الكأس والفوز بالدوري المصري، وهذا ما يخطف الأنظار خصوصاً من جماهير النادي الأهلي؛ الذي كان يحصل على اللقب باستمرار، فدعونا نتطرق إلى موعد مباراة الزمالك والإنتاج الحربي.

موعد مباراة الزمالك والإنتاج الحربي

ويستعد كلاً من فريق الزمالك وفريق الإنتاج الحربي للمباراة التي سوف تقام غداً الثلاثاء الموافق الرابع والعشرين من شهر أغسطس لسنة 2021، سوف تعقد هذه المباراة المهمة بين الفريقين على أرض ستاد القاهرة ضمن الجولة رقم ثلاثة وثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز 2021، وكاد فريق الزمالك أن يتوج ببطولة الدوري ولكن لا يفصله عن هذا التتويج سوى هذه المباراة.

حيث أنه إذا فاز فريق الزمالك على فريق الإنتاج الحربي سوف يكون هو الفريق الفائز بهذه البطولة، حيث أن فريق الزمالك نجح في احتلال المركز الأول وذلك برصيد نقاط 76 نقطة، ويفصل فريق الزمالك المحتل للمركز الأول عن فريق الأهلي الوصيف عدد 4 نقاط فقط، وتجدر الإشارة إلى أن فريق الإنتاج الحربي ليس أمامه هو الآخر سوى محاولة الفوز على فريق الزمالك.

يمثل هذا الفوز أخر أمل أمام فريق الإنتاج الحربي حتى يحافظ على وجوده داخل الدوري المصري الممتاز، حيث أن فريق الإنتاج يحتل أخر مراكز البطولة برصيد نقاط 26 نقطة، حيث تفصله عدد 6 نقاط عن فريق البنك الأهلي، ولكن يجب الأخذ في الاعتبار أن فريق الإنتاج الحربي لم يقم بلعب المباراة الخاصة به في الجولة 32 حتى الآن.

القنوات الناقلة للمباراة

تعد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والإنتاج الحربي التي يتم بثها في الساعة 9:00 pm بتوقيت القاهرة، وحسب التوقيت في المملكة العربية السعودية، وسوف تبدأ في الساعة 10:00 pm، والمباراة سوف تعقد داخل ستاد القاهرة الدولي، وسوف يتم نقل المباراة على شاشة القناة الفضائية أون تايم سبورت.