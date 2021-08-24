جدة - نرمين السيد - قال وزير الدفاع الإيطالى لورينزو جويرينى، اليوم الثلاثاء، إنه تم إجلاء 3 آلاف و741 أفغانيا من كابول حتى الآن على متن 44 رحلة طيران ويوجد ألفان و659 منهم بالفعل فى إيطاليا.





وذكرت وكالة أنباء أنسا الإيطالية، أن روما كانت تعمل على إجلاء الأفغان، الذين عملوا مع البعثة الإيطالية فى أفغانستان ومهددين بالتعرض لانتقام حركة طالبان. يذكر أن مصادر محلية إيطالية أعلنت اليوم، وصول 507 مهاجرين إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية الواقعة فى البحر المتوسط خلال الساعات الـ24 الماضية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الدفاع الإيطالى: إجلاء 3.741 أفغانيا من كابول إلى روما على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.