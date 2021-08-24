عاجل.. الجزائر تعلن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الخارجية الجزائرى رمطان لعمامرة، إن قطع العلاقات مع المغرب، لا يعنى تضرر مواطنى البلدين.

وكانت الجزائر أعلنت فى 19 من الشهر الجارى، أنها ستعيد تقييم علاقاتها مع المغرب، بعد ما وصفتها بـ "أعمال عدائية".

جاء ذلك عقب اجتماع استثنائى للمجلس الأعلى للأمن الجزائرى، برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، لبحث ما وصفتها الرئاسة بالأوضاع العدائية المتواصلة من المغرب، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

يذكر أن الحدود بين الجزائر والمغرب مغلقة رسميا منذ 16 أغسطس 1994، ولم يصدر فى الحال أي رد من الرباط على القرار الجزائرى.