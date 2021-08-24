السعودية: السماح بعودة المقيمين القادمين من الدول المعلق القدوم منها

جدة - نرمين السيد - قررت السعودية، اليوم الثلاثاء، السماح بعودة المقيمين القادمين من الدول المعلق القدوم منها، الذين استكملوا تلقى جرعتى لقاح كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهم لها، مباشرة إلى السعودية مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات ذات العلاقة.





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