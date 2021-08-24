709 حالات.. إيران تسجل وفيات يومية قياسية بـ كورونا

جدة - نرمين السيد - وبحسب الوزارة، ارتفع عدد الإصابات فى البلاد منذ تفشى الفيروس ليبلغ 4 ملايين و756 ألفًا و394 إصابة مؤكدة، من بينها 7 آلاف و727 حالة فى وضع حرج.

وأضافت أنه تم تسجيل وفيات يومية قياسية جراء الإصابة بالفيروس لتصل إلى 709 حالات، ليرتفع إجمالى الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 103 آلاف و357 حالة وفاة منذ بداية الجائحة، فيما بلغ عدد المتعافين 3 ملايين و993 ألفا و211 شخصا حتى الآن.