مصرع 5 أشخاص جراء حريق منصة نفط بحرية بالمكسيك

جدة - نرمين السيد - قالت شركة النفط والغاز الحكومية المكسيكية "بيميكس"، إن "الحريق تسبب بإغلاق 125 بئراً ما خفض الإنتاج اليومى من النفط بنحو 421 ألف برميل يومياً، الأمر الذى يؤثر على نحو ربع الإنتاج اليومى للمكسيك من النفط ويسبب خسائر تقدر بـ 25 مليون دولار يومياً".

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