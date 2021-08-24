التربية: لن يبقى طالب دون مقعد دراسي

دوت الخليج :- أكدت وزارة التربية والتعليم أنها تعد مختلف السيناريوهات لاستيعاب الطلبة الجدد في المدارس الحكومية، وذلك ضمن دليل العودة الآمنة للمدارس “وجاهياً”.
الناطق باسم وزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد المساعفة، قال في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إن العام الدراسي الجديد لن يبدأ إلا وقد تبين لكل طالب مدرسته.
وقال مساعفة، إن وزارة التربية لن تترك المجال لأن يبقى الطالب دون مقعد دراسي، مؤكداً أن الوزارة لجأت إلى دوام الفترتين لاستيعاب الطلبة الجدد المنتقلين من المدارس الخاصة إلى الحكومية.
وأوضح أن جائحة كورونا دفعت نحو 135 ألف طالب للانتقال من المدارس الخاصة للمدارس الحكومية العام الماضي.
وأشار إلى أن الأسبوع الرابع من بدء العام الدراسي آخر موعد لانتقال الطلبة بين المدارس.
وبين مساعفة أن وزارة التربية أعدت أكثر من سيناريو لبدء العام الدراسي واستيعاب الطلبة الجدد .
وأكدت وزارة التربية والتعليم الأسبوع الجاري، أنه سيتم قبول جميع الطلاب واستيعابهم بالمدارس.
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