رابط تطبيق حساب المواطن التسجيل في برنامج حساب المواطن برقم الهوية؛ يمكن للمواطنين الذين تنطبق عليهم شروط برنامج حساب المواطن تسجيل الدخول في حساب المواطن عن طريق الرابط الرسمي للبرنامج كما يمكنهم تحديث البيانات والاستعلام عن الأهلية، وكذلك موعد صرف الدفعة الجديدة، ويتم أيضاً التسجيل جديد عبر الرابط الرسمي للبرنامج ولكن لم يتم فتح التسجيل إلى الآن.

خطوات التسجيل جديد في برنامج حساب المواطن برقم الهوية

يمكن التسجيل الجديد في برنامج حساب المواطن لمن ينطبق عليه شروط حساب المواطن وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية :

الدخول إلى الرابط الرسمي لحساب المواطن. الضغط على تسجيل جديد في حساب المواطن. تدوين كافة البيانات المطلوبة مثل رقم الهوية وتاريخ الميلاد ورقم الجوال. تسجيل بيانات التابعين. إرفاق المستندات المطلوبة ثم الإقرار على صحة البيانات المسجلة. الضغط على تسجيل. سيتم إرسال كلمة المرور على الجوال. قم بالتسجيل بالاسم وكلمة المرور ثم رمز التحقق. هكذا يكون تم التسجيل بنجاح يمكنك تغيير كلمة المرور بعد التسجيل.

رابط تطبيق حساب المواطن

يمكن أن يقوم المواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط التسجيل في البرنامج عبر البوابة الإلكترونية ca.gov.sa ولكن لم يتم الإعلان إلى الآن عن فتح باب التسجيل جديد في حساب المواطن.

طريقة تحديث البيانات في حساب المواطن برقم الهوية

تم النشر من قبل حساب المواطن عبر صفحته الرسمية على تويتر عن ضرور تحديث البيانات باستمرار حتى يتم وصول الدعم إلى مستحقيه دون حدوث أي معوقات لصرف الدعم ويتم تحديث البيانات عن طريق الخطوات التالية :

الدخول على الرابط الرسمي لتطبيق حساب المواطن. تسجيل الدخول بالاسم وكلمة المرور. ثم إدخال رمز التحقق. النقر على تعديل الطلب. يتم في هذه الخطوة تحديث البيانات التي طرأ عليها أي تغييرات مثل البيانات العامة أو بيانات التابعين أو الدخل الشهري وغيرها. يتم مراجعة البيانات جيداً والتأكد من صحتها. النقر على تقديم الطلب.

وبهذا نكون قدمنا لكم في هذا المقال خطوات التسجيل جديد في برنامج حساب المواطن برقم الهوية, رابط تطبيق حساب المواطن, طريقة تحديث البيانات في حساب المواطن برقم الهوية.