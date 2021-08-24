1000 ريال للطالب والطالبة.. متى تصرف الحقيبة المدرسية من الضمان 1443

متى تصرف الحقيبة المدرسية من الضمان 1443، من الأسئلة التي يتم البحث عنها كثيراً عبر محركات البحث في جوجل، حيث يهتم جميع الطلاب وأولياء الأمور بمعرفة موعد صرف الحقائب المقدمة من مؤسسة الضمان الاجتماعي، ويعد من أهم البرامج التي تم إطلاقها لدعم المواطنين ماديا، ليقوم المواطنين بشراء المستلزمات الدراسية التي يحتاج إليها الأبناء، وخاصة مع اقتراب موعد الدراسة، واليوم سوف نقدم لكم موعد صرف الحقيبة المدرسية، وقيمة الدعم المادي للمستفيدين من دعم الحقيبة المدرسية، وتفاصيل الدراسة العام الدراسي الجديد.

الحقيبة المدرسية الضمان الاجتماعي

برنامج الحقيبة المدرسية واحد من أهم البرامج التي تقدم مساعدات للمواطنين السعودية، ويعمل هذا البرنامج على سد احتياجات الطلاب، وشراء الزي المدرسي، ويتم تقديم هذا الدعم لعدد كبير من المواطنين الذين لديهم أبناء في المراحل الدراسية الابتدائية والمتوسطة والثانوية، ويهدف هذا الدعم إلى تشجيع أولياء الأمور لتعليم أولادهم.

متى تصرف الحقيبة المدرسية من الضمان 1443

يتم صرف الحقيبة المدرسية قبل موعد الدراسة، حيث يقدم الضمان الاجتماعي الحقيبة المدرسية للمستحقين قبل بدء الفصل الدراسي الأول، ويتم حصول ولي الأمر على مبلغ مالي، ليقوم بشراء جميع المستلزمات المدرسية للطلاب الذي تتراوح أعمارهم بين 6/18 عام، وهي المراحل الدراسية الأساسية قبل الالتحاق بالجامعة.

الاستعلام عن صرف الحقيبة المدرسية

يتم الاستعلام عن صرف الحقيبة المدرسية من خلال الخطوات التالية:

زيارة موقع الاستعلام عن دعم الحقيبة المدرسية.

كتابة البيانات المطلوبة.

كتابة رقم الطلب، بإدخال رمز التحقق المرئي.

والآن سيتم ظهور جميع التفاصيل حول دعم الحقيبة المدرسية.

مقدار دعم الحقيبة المدرسية 1443

تم الإعلان عن مقدار دعم الحقيبة المدرسية لأبناء المستحقين، حيث يصل الدعم إلى ألف ريال سعودي، وذلك لكل طالب من طلاب المراحل التعليمية الأساسية، وبذلك يتمكن أولياء الأمور من شراء المستلزمات المدرسية التي يحتاج إليها الطلاب واستكمال العملية التعليمية بشكل صحيح، ليتمكن كل طالب من شراء الأجهزة الأساسية التي يحتاج إليها.

شروط استحقاق الحقيبة المدرسية 1443

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية عدداً من الشروط لاستحقاق الحقيبة المدرسية من الضمان، ومن هذه الشروط ما يلي:-