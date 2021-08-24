أسماء المقبولين جامعة الكويت / نسب قبول جامعة الكويت للعام الدراسي 2020- 2021

أسماء قبول جامعة الكويت 2021، حالة من الترقب والقلق الشديد تمر على جميع طلاب الكويت سواء الشعبة العلمية أو الأدبية، وذلك مع اقتراب موعد اعلان نتائج قبول جامعة الكويت لعام 2021، لمعرفة المقبولين من الطلبة والطالبات من حاملي شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بعدما طال انتظار الطلاب واولياء الأمور لظهور نتائج قبول جامعة الكويت 2021 والتي تم تأجيلها أكثر من مرة نتيجة حرص وزارة التعليم العالي لاستقبال أكبر عدد ممكن من الطلبة والطالبات الراغبين بالالتحاق في الجامعة للعام الدراسي الجديد، ونحن من خلال نافذة موقعنا ثقفني سنوفيكم لحظة بلحظة حال اعلان النتائج.

أسماء قبول جامعة الكويت 2021

وأكدت وزارة التعليم العالي أنه جاء عدد المقبولين لهذا العام الدراسي بجامعة الكويت إلى ما يقرب من 9390 طالب وطالبة، وقد قرر من جهته مجلس الجامعات الحكومية زيادة قبول أعداد المقبولين من حاملي الثانوية لهذا العام الدراسي بنسبة 20% مما يطمئن هذا القرار الآلاف من الطلبة الكويتيين لتوقع قبولهم ضمن أسماء المقبولين بجامعة الكويت 2021.

أسماء المقبولين جامعة الكويت

كما صرح سيادته أنه حاليا يتم النظر في انطلاق كلية جديدة خاصة بالطلبة والطالبات الحاصلين على نسب منخفضة.

نسب قبول جامعة الكويت للعام الدراسي 2020 2021 لجميع الكليات والتخصصات

ومن الجدير ذكره أنه تم تحديد نسب القبول في جامعة الكويت 2021 للفرع العلمي والفرع الأدبي للفصل الدراسي الأول لجميع التخصصات والتي بلغت معدلاتهم نحو 75% للعلمي ونسب القبول للفرع الأدبي الذين بلغت معدلاتهم نحو 80%، وفيما يخص تخصصات جامعة الكويت التي ستقوم الجامعة بمنح الشهادة الجامعية لها هي:

الهندسة والتكنولوجية.

العلوم البيولوجية.

الإدارة والتجارة والسياحة.

العلوم الرياضية والطبيعية.

الأدبية والإنسانية والفنون.

التخصصات الاجتماعية.

ونحن سنوفيكم من خلال هذا التقرير المحدث لحظة بلحظة لآخر أخبار اعلان نتائج قبول جامعة الكويت.