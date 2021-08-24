الكعبى لـ«دوت الخليج»: هناك اتفاق واضح بين واشنطن وطالبان فى أفغانستان

جدة - نرمين السيد - أكد العميد متقاعد خلفان الكعبى، الخبير العسكرى والمحلل السياسى، أن الفتنة لم تخمد يومًا فى أفغانستان منذ عشرات السنين، معتبرًا أن الأحداث الأخيرة تنم عن اتفاق فعلى بين الولايات المتحدة وحركة طالبان جرت تفاصيله فى اجتماعات الدوحة، لافتًا إلى أن ذلك الاتفاق ربما يكون قد شمل كل شئ، بما فى ذلك انسحاب القوات، والدليل أننا لم نسمع أن طالبان هاجمت أى من القوات الغربية أو الأمريكية.





وفى تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، قال الكعبى، إن هناك اتفاق واضح بين واشنطن وطالبان، لافتًا إلى أن هناك مناطق حمراء فى أفغانستان يحظر على طالبان الدخول فيها، مضيفًا أن عملية الانسحاب الدولية من أفغانستان تعنى أن الفتنة الحقيقية ستبدأ مع دول الجوار من هناك.

ويتوقع الكعبى أن دول الجوار المتشاركة فى الحدود مع أفغانستان منتبهة تمامًا لما هو قادم من فتنة، وأنها لن تنجر للفخ لأنها تعرف معنى التدخل فى أفغانستان، لافتًا إلى أن روسيا جربت، والصين تفكر بعقلانية تامة ولا تفكر بأسلوب متهور، وباكستان والهند وإيران يعرفون الوضع المعقد تمامًا فى أفغانستان.

وتمنى الخبير العسكرى الإماراتى، أن تبتعد طالبان عن استضافة جماعات إرهابية ومساعدتهم، وكذلك إعطاء الجميع حقوقهم، والتعامل مع جميع أطياف الشعب الأفغانى واحترامهم حقوقهم، مضيفًا أنه ينبغى على الحركة أن تستفيد من الأخطاء التى وقعت فيها خلال فترة حكمها السابقة لأفغانستان من 1996 حتى 2001، وهى الأخطاء التى أدت وقتها إلى الغزو الأمريكى والغربى للبلاد والإطاحة بطالبان.

وتابع الكعبى، أنه بات على طالبان أن تعطى مؤشرات لتدلل على استعدادها للتغير والعيش مع المجتمع الدولى، لأنه هناك قوانين تحكمه، وهناك منظمات وأقليات يجب أن تحترم وتحصل على حقوقها، ويريد المجتمع الدولى أن يرى ذلك فى أفغانستان، مضيفًا إذا حققت الحركة ذلك فسيكون هناك إعادة نظر فى أمرها.

واختتم العميد خلفان الكعبى، بأنه حتى إذا كانت طالبان مصنفة كجماعة إرهابية، إلا أنها فى الوقت ذاته تفاوضت مع الولايات المتحدة، فأمريكا هى من صنفتهم وهى من فاوضتهم، وأصبحت طالبان تملك الحكم فى أفغانستان، متوقعًا أن تتغير الأمور فى هذا الإطار، وتمنى أن يستفيد الجميع من أخطاء الماضى التى أدت إلى تدمير البنية التحتية لأفغانستان.