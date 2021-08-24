دبلوماسى أفغانى: الملايين يعيشون فى ذعر تحت حكم طالبان

جدة - نرمين السيد - دعا الدبلوماسى الأفغانى ناصر أحمد أنديشا، اليوم الثلاثاء، إلى محاسبة حركة طالبان على أعمالها، واصفًا الوضع فى أفغانستان بـ"ملتبس ورهيب"، حيث يعيش الملايين فى خوف على حياتهم وسط تقارير عن تفتيش من منزل لآخر.





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