رئيس مصلحة السجون الإيرانية يعتذر عن صور التعذيب فى سجن إيفين

وفى اعتراف نادر من السلطات الإيرانية بالانتهاكات، قال رئيس مصلحة السجون، محمد مهدى حاج محمدى: "فيما يتعلق بصور سجن إيفين، أتحمل المسؤولية عن هذا السلوك غير المقبول، وأتعهد بالعمل على منع تكرار تلك الأحداث المريرة، والتعامل بحسم مع المخطئين"، حسبما نقلت "رويترز".
وأضاف حاج محمدى فى تغريدة على تويتر: "أعتذر إلى الله سبحانه وتعالى، وإلى قائدنا العزيز، المرشد على خامنئى، وإلى الأمة وإلى حراس السجن الشرفاء الذين لن يتم تجاهل جهودهم بسبب تلك الأخطاء".
وكانت مجموعة من قراصنة الإنترنت تحمل اسم "عدالة على"، سربوا التسجيلات المصورة على مواقع التواصل الاجتماعى، والتى التقطتها كاميرات المراقبة الأمنية، وتظهر حراسًا يضربون سجناء، ويجرون أحدهم على الأرض.
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