مفوضة حقوق الإنسان: معاملة حركة طالبان للنساء خط أحمر

جدة - نرمين السيد - وفى اجتماع خاص لمجلس حقوق الإنسان حول أفغانستان، أوضحت باشليه أن "طريقة معاملة طالبان للنساء والفتيات واحترام حقوقهن، وحرية التنقل والتعليم والتعبير والعمل وفقاً للمعايير الدولية على صعيد حقوق الإنسان، ستشكل خطًا أحمر".
وأضافت: "ضمان حصول الفتيات على تعليم ثانوى ذى نوعية عالية سيشكل مؤشرًا أساسيًا لالتزام طالبان باحترام حقوق الإنسان".
وحذرت باشليه طالبان، قائلة إن "انتهاكات حقوق الإنسان تقوض شرعية مرتكبيها اتجاه السكان واتجاه المؤسسات الإقليمية والدولية والدول الأخرى".
يذكر أن انعقاد الجلسات الخاصة حول أفغانستان جاء بطلب من باكستان بصفتها منسقة لمنظمة التعاون الإسلامى حول حقوق الإنسان والمسائل الإنسانية، حيث يمثل أفغانستان الدبلوماسى الذى عينته الحكومة السابقة، وبدعم حوالى مئة دولة من بينها فرنسا، والولايات المتحدة.
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