"حادث صحي غامض" يرجئ زيارة كامالا هاريس لفيتنام

أرجئت رحلة نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس من سنغافورة إلى فيتنام ثلاث ساعات الثلاثاء بسبب "حادث صحي غامض" في هانوي، حسبما أعلنت السفارة الأميركية.

وقال بيان للسفارة "تأخر إقلاع وفد نائبة الرئيس من سنغافورة بعد إبلاغ مكتب نائبة الرئيس بتقرير عن حادث صحي غامض محتمل مؤخرا".

وتستخدم عبارة "حادث صحي غامض" للإشارة إلى المرض النفسي "متلازمة هافانا" الذي أصاب دبلوماسيين في دول عدة.

وأضاف البيان "بعد إجراء تقييم دقيق، اتخذ القرار بمواصلة رحلة نائبة الرئيس".

والاثنين، تعهدت نائبة الرئيس الأميركي "التزاما دائما" للولايات المتحدة في آسيا في وقت يثير الانسحاب الأميركي الفوضوي من أفغانستان مخاوف بين حلفائها.

وقالت المسؤولة، خلال زيارتها سنغافورة، ضمن رحلة في آسيا تشمل محطة في فيتنام "وعدت إدارتنا بالتزام دائم في سنغافورة وجنوب شرق آسيا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ".

وأضافت هاريس خلال مؤتمر صحفي "سبب وجودي هنا هو أن الولايات المتحدة قوة عالمية، ونحن نأخذ هذا الدور على محمل الجد".

وألقت العودة السريعة لحركة طالبان إلى السلطة ومشاهد آلاف الأفغان الساعين بيأس إلى الفرار من البلاد، بظلال جديدة على مكانة الولايات المتحدة كقوة عظمى.

وتنتظر الكثير من الدول الآسيوية التي لطالما اعتمدت على النفوذ أو القوات الأميركية من أجل ضمان أمنها، إشارات مطمئنة من الولايات المتحدة بعد الانسحاب الفوضوي من أفغانستان واستيلاء طالبان على السلطة.