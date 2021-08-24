الثانية عالميا.. الإمارات تتصدر عمليات الإجلاء من أفغانستان

كشفت وكالة "فرانس برس"، أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي ثاني دول العالم، بعد الولايات المتحدة، من حيث عدد الأشخاص الذين أجلتهم من أفغانستان، بعد سيطرة حركة طالبان على العاصمة كابل.

وبحسب صحيفة "ذا ناشونال"، فإن دولة الإمارات التي حلت ثانية في التصنيف، ساعدت على إجلاء ما يزيد عن 20 ألف شخص غادروا أفغانستان من مطار كابل.

وذكر المصدر أن 8500 شخص استفادوا من طائرات ومطارات دولة الإمارات، أثناء إجلائهم من أفغانستان إلى الخارج.

وساعدت دولة الإمارات، على إجلاء رعايا دول أجنبية في أفغانستان؛ أغلبهم من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا واليابان ونيوزيلندا وأستراليا وبولندا وإسبانيا والمكسيك

في غضون ذلك، جاءت قطر في المركز الثالث، ثم المملكة المتحدة في المرتبة الرابعة، من حيث عدد من جرى إجلاؤهم من أفغانستان.

وحلت إيطاليا في المركز الخامس، ثم تبوأت كندا المرتبة السادسة، والكويت المرتبة السابعة، وفرنسا في المركز الثامن.

واشنطن تشكر الإمارات

وتلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اتصالا هاتفيا، مساء السبت، من الرئيس الأميركي جو بايدن، أعرب خلاله عن شكره وتقديره للدعم والتسهيلات التي قدمتها دولة الإمارات في عمليات إجلاء الدبلوماسيين والرعايا الأميركيين من أفغانستان، إضافة إلى مواطني الدول الصديقة بجانب الأفغان الذين يحملون تأشيرات هذه الدول.

وقال الرئيس الأميركي: "نقدر عاليا جهود دولة الإمارات الإنسانية لتسهيل العبور الآمن للمواطنين الأميركيين وموظفي السفارات والأجانب الذين تم إجلاؤهم من كابل إلى دول ثالثة".

وأضاف "هذا الموقف يجسد الشراكة القوية والدائمة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة".