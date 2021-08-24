915 مليون دولار الدخل السياحي لنهاية تموز الماضي

دوت الخليج :- انخفض الدخل السياحي الاردني خلال السبعة أشهر الاولى من العام الحالي، بنسبة 7ر20 بالمئة، ليصل الى 915 مليون دولار، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وتشير البيانات الصادرة عن البنك المركزي، الى أن النشاط السياحي واصل تحسنه خلال شهر تموز الماضي، وللشهر الرابع على التوالي، وذلك في ضوء تحسن الوضع الوبائي وارتفاع اعداد متلقي المطعوم في المملكة، اذ سجل الدخل السياحي ارتفاعا بحوالي 268 مليون دولار، عن مستواه خلال ذات الشهر من العام الماضي، ليصل الى قرابة 4ر292 مليون دولار.
واوضحت البيانات ان الارتفاع جاء نتيجة الازدياد في اعداد السياح الذي وصل الى قرابة 261 الف سائح لشهر تموز، شكل الأردنيون غير المقيمين ما نسبته 5ر43 بالمئة من اجمالي عدد السياح، تلاه السياح من الدول العربية (عدا دول الخليج) بنسبة 4ر26 بالمئة، ثم السياح من دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 6ر18 بالمئة.
من جانب آخر، سجل انفاق الاردنيين السياحي خلال شهر تموز الماضي ارتفاعا مقداره حوالي 125 مليون دولار، ليصل الى 134 مليون دولاركما ارتفع الانفاق السياحي خارج المملكة خلال السبعة شهور الأولى من العام الحالي بنسبة 2ر29 بالمئة، ليبلغ 402 مليون دولار، مقارنة مع انخفاض نسبته 1ر67 بالمئة خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
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