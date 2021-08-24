الصبارة الراقصة تتصدر الترند في الاردن

دوت الخليج :- تصدرت القيارة الراقصة ترند تويتر في الاردن رغم ما احاط بها من انتقادات صبت في ما وصفه الناقدون تفاهة الموضوع معللين ذلك بانه يختصر مقولة قلة الشغل تعلم التطريز — محمد الخيلاني (@Mohamedalkelan) وصل سعرها 600 ج. م#الصبارة_الراقصة pic.twitter.com/NtTAHfGjgn — محمد الخيلاني (@Mohamedalkelan) August 24, 2021 — محمد الخيلاني (@Mohamedalkelan)

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