الصبارة الراقصة تتصدر الترند في الاردن

دوت الخليج :- تصدرت القيارة الراقصة ترند تويتر في الاردن رغم ما احاط بها من انتقادات صبت في ما وصفه الناقدون تفاهة الموضوع معللين ذلك بانه يختصر مقولة قلة الشغل تعلم التطريز— محمد الخيلاني (@Mohamedalkelan)
وصل سعرها 600 ج. م#الصبارة_الراقصة pic.twitter.com/NtTAHfGjgn— محمد الخيلاني (@Mohamedalkelan) August 24, 2021
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