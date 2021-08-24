رابط نتائج الثالث متوسط العراقي 2021 الخارجي الدور الأول من موقع ناجح ملفات pdf وزارة التربية

رابط نتائج الثالث متوسط العراقي 2021 الدور الأول الخارجي، من أهم وأشهر الكلمات البحثية من قبل الطلاب الذين أدوا أمتحانات الصف الثالث في العراق وذويهم، من أجل الاطمئنان على أبنائهم بعد أن صرح السيد وكيل وزارة التربية والتعليم للشئون الإدارية، السيد فلاح القيسي، أن النتائج سوف تعلن خلال الأسبوع الجاري، ومن المتوقع أن تشهد عملية الدخول على موقع الوزارة الجديد الرسمي أعداد كبيرة للاستعلام عن النتيجة، وأكد نائب الوزير في مقابلة تلفزيونية مع قناة الإخبارية العراقية أن النتائج جيدة بالنسبة للطلاب ولا داعي للقلق.

رابط نتائج الثالث متوسط العراقي 2021

مرت الامتحانات في ظل ظروف صعبة جداً أمنيات ومن حيث أنقطاع الكهرباء في عموم البلاد، مما ذاد من صعوبة الامتحانات وبذلت وزارة التربية والتعليم مجهود كبير بالتعاون مع وزارة الكهرباء ووزارة الصحة، لخروج الامتحانات بسلام وحققت الهدف والآن هي في انتظار الإعلان عن النتائج، التي سوف تتاح للطلاب عبر موقع الوزارة الرسمي إلكترونياً، من خلال أدخال رقم الجلوس وأتباع الخطوات التالية.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث المتوسط العراقي 2021

يمكن للطلاب الدخول عبر رابط وزارة التربية، ومن ثم تحديد نتائج الصف الثالث العراقي الدور الأول، ثم تسجيل البيانات الشخصية للطالب، الاسم ورقم الجلوس وكافة البيانات المطلوبة، ثم الضغط على عرض النتيجة، ليتم عرض الدرجات والنسبة المئوية للنجاح مع تمنياتنا للجميع بالتفوق.

موقع وزارة التربية والتعليم العراقي

في ظل تضافر كافة الوزارات مع بعضها تقوم الآن وزارة الاتصالات في العراق، بعمل تحسينات وتقوية لشبكة الموقع الإلكتروني لوزارة التربية، حتى يكون جاهز وقت رفع النتيجة من قبل الوزارة، ليتحمل الضغط المتوقع من الطلاب الذي يزيد عددهم عن 250 ألف طالب وطالبة.

وزارة التربية والتعليم العراقية

من أهم الوزارات في العراق وكان المتحدث باسم الوزارة، قد أكد أن الوزير المختص أعطى تعليمات للجان المختصة بالتصحيح، للوقوف في جانب الطلاب عند التصحيح وقال أن الطالب الذي يحصل على درجة 45 في المادة سوف يتم رفعها إلي 50، وذالك تيسيراً على الطلاب نتيجة الظروف التعليمية الصعبة التي مروا بها بسبب الوضع في البلاد وجائحة كورونا.