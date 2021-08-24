موقع نتائج ابريف 2021 في موريتانيا موريباك لوائح المترشحين ختم الدروس الإعدادية ابريفيه Moripac

نتائج ابريف 2021 في موريتانيا ، ما زلنا نتابع معكم أهم وأخر الأخبار لرصد التفاصيل الكاملة عن موقع موريباك حيث نشرت وزارة التهذيب الوطني لوائح المترشحين ابريف 2021 عبر موقعها الإلكتروني على الإنترنت، وسوف نرفق أدناه الرابط الخاص بموقع موريباك التابع لوزارة التهذيب الوطني لاستخراج ومعرفة نتائج ابريف 2021 في موريتانيا مسابقة ختم الدروس الإعدادية، كما سنتعرف سوياً على خطوات استخراج النتيجة.

نتائج ابريف 2021 في موريتانيا

أوضح موقع موريباك أمس الإثنين الموافق الثالث والعشرين من شهر أغسطس الحالي، أن وزارة التهذيب الوطني ستعمل على تفعيل رابط الإطلاع على لوائح المترشحين نتائج ابريف 2021 في موريتانيا، مُشيرة أنه وبعد طول انتظار من جميع الطلاب والطالبات وأولياء الأمور سيتم الإفراح عن النتيجة اليوم الثلاثاء الموافق 24-8-2021.

وكانت وزارة التهذيب الوطني قد أكدت أن عملية سير امتحانات مسابقة ختم الدروس الإعدادية ابريف 2021 قد سارت على قدم وساق وفقاً لكافة التدابير والإجراءات الاحترازية بسبب تفشي وباء كورونا المستجد، فيما أكدت الانتهاء من كافة الأعمال الخاصة بتصحيح أوراق امتحان شهادة ختم الدروس الإعدادية ابريفه للعام 2021.

نتائج ابريف 2021 موقع موريباك

نتعرف معكم الآن على خطوات استخراج نتائج الابريف 2021 في موريتانيا من خلال الدخول عبر موقع موريباك التابع لوزارة التهذيب الوطني، والتي تتمثل في التالي:

دخول عبر رابط موقع موريباك نتائج ابريف 2021 في موريتانيا. اختيار أيقونة موقع وزارة التهذيب الوطني والإصلاح التعليمي. كتابة اسم الولاية – كتابة اسم المدرسة. اختيار أيقونة بحث. يجب الانتظار لحظات وستظهر النتائج.

ونوهت وزارة التهذيب الوطني والإصلاح التعليمي على جميع الطلاب والطالبات وأولياء الأمور فيما يخص رابط نتائج ابريف 2021 في موريتانيا ، أن الموقع سوف يشهد ضغط كبير من الزوار وتحديداً الطلاب والطالبات الراغبين في معرفة نتائج الابريف، لذلك يجب عليكم تحديث الصفحة الخاصة بموقع موريباك والانتظار قليلاً سيتم تحويلكم على صفحة النتائج.

و]ثمكن لجميع الطلاب والطالبات استخراج نتائج ابريف 2021 من خلال رقم المترشح أو من خلال بحث بالمؤسسة للإطلاع على لوائح المترشحين ابريف في موريتانيا لمسابقة ختم الدروس الإعدادية، كما يُمكنكم قراءنا الكرام الطلبة والطالبات وأولياء الأمور الكرام معرفة نتائج البكالوريا ودخول السنة الأولى إعدادية من خلال نفس الموقع موريباك المختص بطرح كافة النتائج في موريتانيا.

وإلى هنا نكون قد انتهينا من رصد وتقديم طريقة استخراج نتائج ابريف 2021 في موريتانيا عبر موقع موريباك التابع لوزارة التهذيب الوطني الجمهورية الموريتانية الإسلامية، وكيفية الحصول على النتيجة بشكل إلكتروني دون الذهاب إلى مقر المدرسة التابع لها الطالب أو الطالبة، أسرة موقعنا تتمنى التوفيق والنجاح للجميع.