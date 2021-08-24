نتائج البكالوريا 2021 سوريا حسب رقم الاكتتاب الدورة الثانية التكميلية عبر موقع وزارة التربية السورية

ينشر لكم ثقفني، رابط الاستعلام عن نتائج البكالوريا 2021 سوريا حسب رقم الاكتتاب الدورة الثانية التكميلية، حيث يبحث الكثير من طلاب وطالبات الثانوية العامة الذين خاضوا امتحانات الدورة الثانية للعام الدراسي المنقضى عن النتيجة الخاصة بهم، وتزايدت نسبة البحث بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم عن ظهور النتائج الخاصة بفروع الثانوية العامة للعشب العلمي والأدبي بالإضافة إلى الثانوية الشرعية والمهنية، وفي سطور هذا المقال نستعرض لكم كافة الخطوات التي يمكن لكم من خلالها الاطلاع على النتيجة.

نتائج البكالوريا 2021 سوريا

أصبحت نتائج البكالوريا 2021 سوريا، متاحة للاستعلام حيث يستطيع الآن الطلاب والطالبات الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم السورية والحصول على النتيجة، وقد كشف وزير التربية الدكتور دارم طباع، بأن نسبة النجاح قد ارتفعت في الدورة الثانية مقارنة بنسبة الدورة الأولى، حيث أصبحت نسبة النجاح 73.38% فيما سجلت في الدورة الأولى 63.38%، وحققت نسبة النجاح للشعبة الأدبي في الدورة الأولى والثانية 62.68%، وقد انتهت كافة أعمال التصحيح الخاصة بالدورة الثانية، ويترقب الطلاب ظهور النتائج الخاصة بالثانوية العامة الدورة التكميلية.

نتائج البكالوريا 2021 سوريا حسب رقم الاكتتاب

أدى طلاب الثانوية العامة امتحانات البكالوريا الدورة الثانية، بتاريخ 1 أغسطس 2021، فيما انتهت الامتحانات بتاريخ 11 أغسطس 2021، وتجرى أعمال تصحيح الامتحانات بشكل سريع، حيث أكدت الوزارة على أن أعمال الانتهاء من التصحيح قد شارف على الانتهاء، وقد راعت الوزارة تصحيح أوراق اجابات الطلاب بالتزامن مع الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، وتسائل العديد من الطلاب عن طريق الاستعلام والاطلاع على نتائج البكالوريا، ونوفر لكم شرحا مفصلا لكيفية معرفة النتيجة في الفقرة التالية، وقد وجب التنويه إلى اتباع الخطوات خطوة بخطوة وادخال البيانات بشكل دقيق.

نتائج البكالوريا 2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

يمكن الآن لكافة الطلاب المتقدمين لامتحانات الدورة الثانية، الدخول إلى رابط موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتائج الثانوية العامة بجميع فروعها الدورة التكميلية.