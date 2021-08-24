طالبان: الأجانب فقط سيغادرون كابول.. ولن نسمح بأى عمليات إجلاء بعد 31 أغسطس

جدة - نرمين السيد - وأضاف المتحدث باسم الحركة، بأنه على المترجمين الأفغان عدم اللجوء إلى الولايات المتحدة، مناشدا فى نفس الوقت المنظمات والوكالات العاملة بالبقاء فى أفغانستان.

وفيما يخص وادى بنجشير، قال المتحدث إن القضية ستحل، وعلى مقاتلى وادى بنجشير تسليم أسلحتهم.

كما تابع بأنه لا يوجد سببا موجبا يحول دون مواصلة المؤسسات الحكومية مهامها، مؤكدا رفض الحركة لأى تمديد لعمليات الإجلاء من أفغانستان، وقال "لن نسمح بأى عمليات إجلاء بعد 31 من أغسطس".