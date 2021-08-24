وصول ثامن طائرة إجلاء فرنسية من أفغانستان إلى مطار شارل ديجول

جدة - نرمين السيد - وكان وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان، قد طالب بتمديد الفترة المسموحة لإنجاز عمليات الإجلاء من أفغانستان، وذلك غداة فتح الرئيس جو بايدن، الباب أمام احتمال إبقاء الوجود الأمريكى في مطار كابول إلى ما بعد 31 أغسطس.

وكان لودريان ووزيرة الجيوش فلورانس بارلى وصلا أمس الإثنين، إلى الإمارات لمعاينة جهود فرنسا فى إجلاء أكثر من ألف أفغانى.