دعا اطراف الصراع العودة للحوار.. ابو علي يهنئ بذكرى تأسيس المؤتمر
هنأ عميد البرلمانيين اليمنيين ، عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام الشيخ زيد محمد ابو علي قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام بالذكرى الـ39 لتأسيس المؤتمر ، وفي مقدمتهم الشيخ المناضل/ صادق بن امين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام ونوابه والأمين العام والأمناء المساعدين وأعضاء اللجنة العامة والأمانة العامة وكافة تكوينات المؤتمر التنظيمية .
وأكد الشيخ زيد ابوعلي ان المؤتمر الشعبي العام هو الحزب الوسطي المعتدل ، وأضاف بأن المؤتمر لم ينفرد بالسلطة ، ولم يكن محتكرا للدولة ، وقد أثبت ذلك خلال فترة حكمه بأنه حزب التعايش والتسامح ..
مشيراً بأن المؤتمر قدم خلال فترة مسيرته الوطنية النظالية تجربة ناجحة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية والفكرية وغيرها .
ولفت عضو اللجنة العامة الى أنه ورغم ماتعرض له المؤتمر ولازال يتعرض للعديد من المؤامرات في الداخل والخارج استطاع وبفضل قياداته الحكيمة والرشيدة وكذا بفضل وعي وتماسك قواعده - استطاع مواجهة تلك المؤامرات الخبيثة والحاقدة التي حاولت تقسيمه وتفكيكه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : دعا اطراف الصراع العودة للحوار.. ابو علي يهنئ بذكرى تأسيس المؤتمر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.