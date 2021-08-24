الصين ترد على نائبة بايدن: أمريكا تستغل القانون لتبرير أنانيتها

وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال المتحدث باسم الخارجية الصينية وانج ون بين: "يمكن للولايات المتحدة أن تقدح وتذم وتقمع وترهب، دولاً أخرى دون أن تدفع أى ثمن"، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة "تستغل القانون على الدوام لتبرير أنانيتها وتعزيز هيمنتها".
وسأل المتحدث الصينى فى مؤتمر صحفى: "لكن كم واحداً لا يزال يصدق ذلك"، مشيرًا إلى الوضع فى أفغانستان الذى يظهر بوضوح مفهوم القانون عند الولايات المتحدة.
وكانت هاريس اتهمت بكين بترهيب دول بحر الصين الجنوبى وممارسة الضغوط عليهم، وقالت فى كلمة حددت الأهداف الرئيسية لسياسة إدارة بايدن فى آسيا: "بكين تواصل الضغوط والإكراه والترهيب والمطالبة بالغالبية العظمى من بحر الصين الجنوبى".
فيما تطالب الصين بالسيادة على معظم مساحة البحر الغنى بالموارد، والذى تمر عبره تريليونات الدولارات من التجارة البحرية سنوياً، وسط مطالبات مماثلة من أربع دول من جنوب شرق آسيا هى بروناى، وماليزيا، والفيليبين، وفيتنام، فضلاً عن تايوان التى تطالب بسيادتها.
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