الصين: يجب محاسبة أمريكا وبريطانيا وأستراليا على التدخل فى أفغانستان

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قال شو فى جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان فى الأمم المتحدة بجينف حول أفغانستان: "يجب محاسبة الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وأستراليا، ودول أخرى على انتهاكات حقوق الإنسان التى ارتكبتها جيوشها فى أفغانستان".

وأشار المبعوث الصينى إلى أنه "تحت راية الديمقراطية وحقوق الإنسان، تتدخل الولايات المتحدة ودول أخرى عسكريًا فى دول أخرى ذات سيادة، وتفرض نموذجها على دول ذات تاريخ وثقافات مختلفة إلى حد كبير"، واصفًا هذا الأمر بأنه سبب "معاناة كبرى".