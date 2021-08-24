جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قال شو فى جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان فى الأمم المتحدة بجينف حول أفغانستان: "يجب محاسبة الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وأستراليا، ودول أخرى على انتهاكات حقوق الإنسان التى ارتكبتها جيوشها فى أفغانستان".
وأشار المبعوث الصينى إلى أنه "تحت راية الديمقراطية وحقوق الإنسان، تتدخل الولايات المتحدة ودول أخرى عسكريًا فى دول أخرى ذات سيادة، وتفرض نموذجها على دول ذات تاريخ وثقافات مختلفة إلى حد كبير"، واصفًا هذا الأمر بأنه سبب "معاناة كبرى".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصين: يجب محاسبة أمريكا وبريطانيا وأستراليا على التدخل فى أفغانستان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.