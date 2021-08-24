الجيش الألمانى يتوقع زيادة خطر الهجمات الانتحارية فى كابول

جدة - نرمين السيد - وكانت وزيرة الدفاع الألمانية أنيغريت كرامب-كارنباور، قد أعلنت أنها تعتزم مراجعة الوضع الأمنى فى أفغانستان فى ظل التطورات الأمنية الأخيرة هناك. وبينت الوزيرة أن الحالة الأمنية فى كابول متوترة للغاية وهناك تهديدات إرهابية متزايدة.

وقالت الوزيرة فى تصريحات بصحيفة "بيلد" الألمانية: "لدينا عدد لا يُصدق من اللاجئين فى المدينة، ولدينا وضع إمداد متدهور، كما نواجه تهديدات متزايدة من جماعات إرهابية أخرى".