بمشاركة العديد من الطائرات.. تدريب جوي مصري فرنسي

نفذت عناصر من القوات الجوية المصرية والفرنسية، الثلاثاء، تدريبا جويا مشتركا، بمشاركة عدد من الطائرات متعددة المهام.

وشاركت في التدريب الجوي للقوات المصرية والفرنسية، طائرات من طراز "ميراج 2000" و"رافال" و"إف 16".

وتضمن التدريب قيام الجانب المصري والفرنسي بتنفيذ تمرين إعادة التزود بالوقود في الجو، وذلك باشتراك طائرة التموين الجوي الفرنسية طراز (MRTT).

وتأتي هذه التدريبات في إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية، والتعرف على أحدث نظم وأساليب القتال بما يساهم في صقل المهارات والخبرات القتالية والعملياتية.