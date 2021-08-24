أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، في جلستها المنعقدة الثلاثاء، أحكاما بالسجن المؤبد والمشدد ضد 7 إرهابيين في القضية التي اشتهرت إعلاميا بـ"خلية أحرار الشام".
وارتبطت القضية بتكوين جماعة إرهابية، وتلقي تدريبات عسكرية بمعرفة التنظيمات الإرهابية في سوريا.
وتضمن الحكم معاقبة الإرهابي هشام أحمد عبد الرحمن بالسجن المؤبد، ومعاقبة الإرهابية فاطمة السيد جيد بالسجن المشدد 7 سنوات، ومعاقبة 4 إرهابيين آخرين هم "عبد الرحمن عبد العليم سعيد، ومحمد عبد الفتاح أحمد، ورمضان السيد شعبان، ورمضان السيد صالح" بالسجن لمدة 5 سنوات، فيما برأت المحكمة المتهم أحمد ربيع رشاد.
وألزمت المحكمة جميع المتهمين بتلقي دورات إعادة تأهيل لمدة سنتين، كما أمرت بإدراجهم وتنظيم أحرار الشام الإرهابي الذي انضموا إليه على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وحل التنظيم ومقاره.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصر.. أحكام مشددة بحق المتورطين بقضية خلية "أحرار الشام" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.