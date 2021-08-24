أخبار اليمن : الأرصاد يتوقع هطول مزيد من الأمطار

الأرصاد يتوقع هطول مزيد من الأمطارتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول مزيد من الأمطار المتفاوتة على المرتفعات الجبلية والمناطق الساحلية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية أنه من المتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد أحياناً على المرتفعات الجنوبية الغربية والوسطى وأجزاء من المرتفعات الشمالية .

وقد تمتد الأمطار إلى أجزاء من محافظات البيضاء، أبين، شبوة وحضرموت وإلى السواحل الغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها.

وأشار إلى احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها.

وأفاد باستمرار نشاط الرياح الموسمية الجنوبية الغربية على أرخبيل سقطرى والتي تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

ودعا المركز المواطنين إلى عدم التواجد أو عبور الأودية وممرات السيول أثناء وبعد هطول الأمطار وأخذ الاحتياطات اللازمة من العواصف الرعدية والرياح الهابطة الشديدة.

وحذر سائقي المركبات في المنحدرات والمنعطفات الجبلية والسهول الساحلية من انخفاض الرؤية الأفقية ومن الانهيارات الصخرية والانزلاقات الطينية بسبب الأمطار أو تشكل الضباب .

ونبه الصيادين ومرتادي البحر وربابنة السفن في أرخبيل سقطرى من الرياح الشديدة ومن اضطراب البحر وارتفاع الأمواج.

وأوضح المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال ال24 ساعة الماضية في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي ذمار : 14.8 ملم، عدن : 9.0، تعز : 3.2 ، السدة - إب : 2.5 ، إب : 1.5 ملم.

كما هطلت أمطار متفرقة خارج نطاق محطات الرصد على مناطق أخرى متفرقة.

