دوت الخليج:- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان العاملين في ادارة مكافحة المخدرات وفي اطار متابعة كافة اشكال الاتجار وترويج وتضييق الخناق على المروجين والتجار فقد باشروا بجمع المعلومات حول عدد من الاشخاص من المشتبه بهم بترويج المواد المخدرة ، واستخدامهم لاحدى الخيام في منطقة خالية من السكان في البادية الشمالية لتخزين وترويج المواد المخدرة.
واضاف الناطق الاعلامي انه تم التأكد من المعلومات،جرت مداهمة المكان وأُلقي القبض على ستة اشخاص كانوا بداخلها وبتفتيش الخيمة عُثر داخلها على 50 كفاً من مادة الحشيش المخدرة و 1,5 كغم من مادة الكريستال المخدرة اضافة الى سلاح ناري، وجرى تحويل القضية لمدعي محكمة أمن الدولة
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ضبط 6 أشخاص بحوزتهم 50 كفاً من “الحشيش” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.