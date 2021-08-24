تسجيل المنشآت في منصة قوي من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، كانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أعلنت عن فتح تسجيل المنشآت من خلال التسجيل في منصة قوى ، والهدف من إنشاء منصة قوي هو أن تُصبح واجهة جديدة لتنظيم سوق العمل وتطويره ، و تُتيح الوصول إلى جميع خدمات قطاع العمل ، كما تحرص المنصة على تقديم خدماتها بشكل فوري وتهدف لتسريع الإجراءات والآليات المُتبعة لتكون نقطة التقاء بين المنشآت والعاملين بالقطاع الخاص ، و دعت الوزارة كافة المنشآت للتسجيل بالمنصة ، وسنتعرف من خلال مقالنا علي كيفية تسجيل المنشأة ، وكذلك الخدمات الأخري التي تقدمها منصة قوي من خلال السطور التالية.تسجيل المنشآت في منصة قوي من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
يمكن للمنشآت المُسجلة مسبقاً في نظام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التسجيل والاشتراك بمنصة قوى للاستفادة من الخدمات المقدمة ، ولتسجيل المنشأة علي منصة قوي يمكنك اتباع الخطوات الآتية :
- تسجيل الدخول أو تسجيل حساب جديد لمدير الرقم الموحد أو صاحب المنشأة بمنصة قوى ، الرقم الموحد هو أول رقم ملف منشأة تم فتحها في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- اشتراك صاحب الرقم الموحد وسداد تكاليف الاشتراك السنوية.
- الوصول إلى خدمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المتوفرة على منصة قوى لجميع حسابات المنشآت التابعة للرقم الموحد.
- بعد اشتراك مدير الرقم الموحد ، يمكنه إضافة تفويض مستخدمين آخرين للوصول لحساب المنشأة عن طريق خدمة إدارة الصلاحيات.
منصة قوى تم إنشائها من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث تهدف المملكة العربية السعودية إلى تطوير جميع المجالات والخدمات التي توفرها إلى المواطنين مع تنظيمها والتي جاءت ضمن رؤية المملكة 2030، لذلك فقد تم إطلاق منصة قوى حتى يتم فتح سوق العمل للشباب، حيث أنها تخدم كلاً من العامل وصاحب العمل، وتعمل على دعم اقتصاد المملكة ويلزم كلاً منهم القيام بتسجيل الدخول في منصة قوى بإتباع الخطوات التالية:
- الدخول على موقع منصة قوى.
- يتم الضغط على تسجيل الدخول.
- تنتقل بعد ذلك إلى صفحة التسجيل حتى يتم كتابة البيانات المطلوبة.
- يتم إدخال الاسم في الخانة المخصصة له على الموقع.
- ادخل رقم الهوية في الحقل الخاص به.
- كتابة البريد الإلكتروني الخاص بالمستخدم، كلمة المرور على أن يحتوي الرقم السري على حروف ورموز وأرقام.
- إدخال رمز التحقق الذي يتم إرساله من ابشر.
- الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.بعد القيام بالخطوات السابقة يكون المستخدم قد تمكن من تسجيل الدخول على منصة قوى بنجاح.
من أكثر المنصات الإلكترونية التي وجدت انتشاراً كبيراً ، وهي تساهم في رفع الجودة وتحسين تجارب المستفيدين ومن الخدمات التي توفرها المنصة ما يلي :
- إصدار شهادة سعوده وهي شهادة صادرة عن وزارة العمل لكي توضح أن المنظمة قد حققت نسبة التوطين المطلوبة .
- نقل خدمة عامل وهي خدمة تقدمها منصة قوى حيث تساعد المنظمات بتقديم طلبات نقل عامل من صاحب عمل آخر، بالإضافة إلى نقل عامل أجنبي، كذلك نقل خدمة التابعين.
- خدمة تغيير مهنة والتي تهدف إلى التأكد من قيام الشركة بالتقديم وذلك لتغيير مهنة الموظف لكي تناسب الوظيفة التي يؤديها في العمل.
- توفر خدمة الاستخدام الفوري حيث توفر للشركات طلب وإصدار تأشيرات التوظيف المهني.
- تتيح إصدار وتجديد رخص العمل للعمال بالمنشأة عبر منصة قوى فالعمل في السوق السعودي يتم بموافقة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
- كذلك تتيح إمكانية الحصول على خدمة إدارة الصلاحيات وبرنامج أجير.
- تتيح خدمة إدارة العقود، والاستثمار الخليجي أو الأجنبي.
- المستشار الإلكتروني لأصحاب العمل حيث يقوم بعرض العديد من المؤشرات الحيوية الضرورية لصاحب المؤسسة.
- خدمات التقرير الشهري للمنشآت مع مشاركة التقرير الشهري لحالة المنشأة مع أصحاب العمل وتوضيح أداء بيانات المنشأة.
الوسوم
تسجيل المنشآت في منصة قوي من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، كانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أعلنت عن فتح تسجيل المنشآت من خلال التسجيل في منصة قوى ، والهدف من إنشاء منصة قوي هو أن تُصبح واجهة جديدة لتنظيم سوق العمل وتطويره ، و تُتيح الوصول إلى جميع خدمات قطاع العمل ، كما تحرص المنصة على تقديم خدماتها بشكل فوري وتهدف لتسريع الإجراءات والآليات المُتبعة لتكون نقطة التقاء بين المنشآت والعاملين بالقطاع الخاص ، و دعت الوزارة كافة المنشآت للتسجيل بالمنصة ، وسنتعرف من خلال مقالنا علي كيفية تسجيل المنشأة ، وكذلك الخدمات الأخري التي تقدمها منصة قوي من خلال السطور التالية.تسجيل المنشآت في منصة قوي من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
يمكن للمنشآت المُسجلة مسبقاً في نظام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التسجيل والاشتراك بمنصة قوى للاستفادة من الخدمات المقدمة ، ولتسجيل المنشأة علي منصة قوي يمكنك اتباع الخطوات الآتية :
- تسجيل الدخول أو تسجيل حساب جديد لمدير الرقم الموحد أو صاحب المنشأة بمنصة قوى ، الرقم الموحد هو أول رقم ملف منشأة تم فتحها في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- اشتراك صاحب الرقم الموحد وسداد تكاليف الاشتراك السنوية.
- الوصول إلى خدمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المتوفرة على منصة قوى لجميع حسابات المنشآت التابعة للرقم الموحد.
- بعد اشتراك مدير الرقم الموحد ، يمكنه إضافة تفويض مستخدمين آخرين للوصول لحساب المنشأة عن طريق خدمة إدارة الصلاحيات.
منصة قوى تم إنشائها من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث تهدف المملكة العربية السعودية إلى تطوير جميع المجالات والخدمات التي توفرها إلى المواطنين مع تنظيمها والتي جاءت ضمن رؤية المملكة 2030، لذلك فقد تم إطلاق منصة قوى حتى يتم فتح سوق العمل للشباب، حيث أنها تخدم كلاً من العامل وصاحب العمل، وتعمل على دعم اقتصاد المملكة ويلزم كلاً منهم القيام بتسجيل الدخول في منصة قوى بإتباع الخطوات التالية:
- الدخول على موقع منصة قوى.
- يتم الضغط على تسجيل الدخول.
- تنتقل بعد ذلك إلى صفحة التسجيل حتى يتم كتابة البيانات المطلوبة.
- يتم إدخال الاسم في الخانة المخصصة له على الموقع.
- ادخل رقم الهوية في الحقل الخاص به.
- كتابة البريد الإلكتروني الخاص بالمستخدم، كلمة المرور على أن يحتوي الرقم السري على حروف ورموز وأرقام.
- إدخال رمز التحقق الذي يتم إرساله من ابشر.
- الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.بعد القيام بالخطوات السابقة يكون المستخدم قد تمكن من تسجيل الدخول على منصة قوى بنجاح.
من أكثر المنصات الإلكترونية التي وجدت انتشاراً كبيراً ، وهي تساهم في رفع الجودة وتحسين تجارب المستفيدين ومن الخدمات التي توفرها المنصة ما يلي :
- إصدار شهادة سعوده وهي شهادة صادرة عن وزارة العمل لكي توضح أن المنظمة قد حققت نسبة التوطين المطلوبة .
- نقل خدمة عامل وهي خدمة تقدمها منصة قوى حيث تساعد المنظمات بتقديم طلبات نقل عامل من صاحب عمل آخر، بالإضافة إلى نقل عامل أجنبي، كذلك نقل خدمة التابعين.
- خدمة تغيير مهنة والتي تهدف إلى التأكد من قيام الشركة بالتقديم وذلك لتغيير مهنة الموظف لكي تناسب الوظيفة التي يؤديها في العمل.
- توفر خدمة الاستخدام الفوري حيث توفر للشركات طلب وإصدار تأشيرات التوظيف المهني.
- تتيح إصدار وتجديد رخص العمل للعمال بالمنشأة عبر منصة قوى فالعمل في السوق السعودي يتم بموافقة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
- كذلك تتيح إمكانية الحصول على خدمة إدارة الصلاحيات وبرنامج أجير.
- تتيح خدمة إدارة العقود، والاستثمار الخليجي أو الأجنبي.
- المستشار الإلكتروني لأصحاب العمل حيث يقوم بعرض العديد من المؤشرات الحيوية الضرورية لصاحب المؤسسة.
- خدمات التقرير الشهري للمنشآت مع مشاركة التقرير الشهري لحالة المنشأة مع أصحاب العمل وتوضيح أداء بيانات المنشأة.
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