إمكان للتمويل تسجيل الدخول خطوات التقديم وأرقام التواصل

إمكان للتمويل تسجيل الدخول من أهم الأشياء التي يتم البحث عنها للحصول على قرض إمكان حيث يمكن من خلال الدخول إلى شركة إمكان للتمويل الراجحي عرض كافة المنتجات التمويلية المقدمة من الشركة وكذلك يمكن الحصول على التمويل التكميلي في حالة وجود تمويل قائم بالفعل، ويمكن من خلال تسجيل الدخول عبر الجوال تقديم طلب تمويل إمكان الراجحي بكل سهولة ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على إمكان للتمويل تسجيل الدخول.

إمكان للتمويل تسجيل الدخول

إمكان للتمويل تسجيل الدخول تتم عن طريق التطبيق الخاص بالشركة ومن ثم يبدأ العميل بالتقديم للحصول على قرض إمكان ويتم تسجيل الدخول من خلال الخطوات التالية:

يقوم المستخدم بفتح تطبيق إمكان على الجوال.

يظهر أمام العميل خانتين يتم كتابة رقم الإقامة أو الهوية الوطنية، وفي الخانة الأخرى يتعين كتابة كلمة السر التي تم اختيارها أثناء التسجيل في إمكان.

بعد ذلك يتم الضغط على كلمة تسجيل الدخول.

بعد الانتهاء من تسجيل الدخول يطلب التطبيق من المستخدم صورة من الهوية أو الإقامة ومن ثم يتم الضغط على كلمة اطلب الآن.

يبدأ بعد ذلك التطبيق بعرض بعض الأسئلة التي يجب على العميل الإجابة عليها منها الغرض من التمويل والحالة الاجتماعية له، وكذلك عدد أفراد الأسرة.

يطرح بعض ذلك التطبيق بعض الأسئلة المتعلقة بجهة العمل وكذلك الدخل الخاص بالعميل ويتم السؤال أيضًا عن قيمة الالتزامات الشهرية على العميل.

بعد ذلك يقوم المستخدم بالتأكيد على المعلومات الخاصة به.

يتم عرض قيمة التمويل التي يمكن للعميل الحصول عليها ومن ثم يتعين عليه الضغط على كلمة موافق يلا نكمل.

بعد ذلك ينتظر العميل لحين الموافقة على الطلب والتواصل معه من خلال الشركة.

طلب تمويل إمكان الراجحيرقم شركة إمكان للتمويل الراجحي

قامت الشركة بتوفير أكثر من طريقة للتواصل مع العملاء فيمكن من خلال الاتصال عبر رقم 8001240251 التواصل مع خدمة عملاء الشركة، أو يمكن أيضًا التواصل مع قسم المبيعات عبر رقم 920011038، كما أتاحت الشركة إمكانية التواصل عبر البريد الإلكتروني الخاص بها أو إرسال الاستفسارات عبر الموقع الرسمي لتوكلنا ومن ثم التوجه إلى تواصل معنا وكتابة التساؤل وإرساله لحين الرد على العميل في أسرع وقت.