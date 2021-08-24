رابط التسجيل في منصة مدرستي للطلاب الجدد وأولياء الأمور 1443 في السعودية

رابط التسجيل في منصة مدرستي للطلاب الجدد، يبحث الكثير من المواطنين السعوديين والمقيمين بها عن رابط التسجيل في منصة مدرستي، ولذلك لإضافة أبناءهم للمنصة التعليمية الجديدة، حيث أكدت وزارة التعليم بالسعودية عن تفعيل منصة مدرستي لكافة الطلاب الجدد بالمرحلة الابتدائية تجنبا من الظروف التي تمر بها معظم الدول بسبب جائحة فيروس كورونا، حيث أن وزارة وضعت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية خطة لتطبيق نظام التعليم الإلكتروني من بعد وذلك لطلاب المرحلة الابتدائية فقط وفقا للاجراءات الوقائية التي تتخذها معظم دول العالم، ولذلك سوف نقدم لكم في هذا المقال بالخطوات عن كيفية التسجيل حساب جديد في منصة مدرستي للطلاب الجدد 1443هـ.منصة مدرستي 1443
تم إطلاق منصة مدرستي لأول مرة في المملكة العربية السعودية منذ عام ونصف عند تفشي فيروس كورونا داخل المملكة السعودية، حيث قامت وزارة التعليم بإطلاق منصة مدرستي للتعليم عن بعد خوفا من انتشار الوباء بين الطلاب بالمدارس، حيث اصبح التعليم عن بعد هو الأنسب في ظل تلك الظروف العصيبة، كما أن وزارة التعليم بالسعودية تعمل على تطوير العملية التعليمية حيث تمت إضافة أساليب حديثة في العام الدراسي الجديد من خلال هذه المنصة، ويمكن لجميع أولياء الأمور تسجيل أبنائهم في المرحلة الابتدائية في منصة مدرستي للاستفادة من الخدمات التعليمية التي تقدمها وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، والجدير بالذكر انه سيتم حضور المرحلتي المتوسطة والثانوية بالمدارس باتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية ويشترط على الطلاب المرحلة المتوسطة والثانوية أخذ لقاح كورونا المعتمد من وزارة الصحة.رابط التسجيل في منصة مدرستي للطلاب الجدد
سوف نقدم لكم متابيعنا الكرام رابط منصة مدرستي وخطوات التسجيل في المنصة للطلاب الجدد عبر النقاط التالية:
- في بداية الأمر عليك الدخول على الرابط الرسمي لمنصة مدرستي التابع لوزارة التعليم في المملكة العربية السعودية.
- ثم قم بالنقر على اختيار “تسجيل حساب جديد”.
- قم بكتابة رقم الهوية في المربع المخصص له.
- ثم قم بتدوين رقم الجوال الخاص بك.
- ثم قم بإدخال كافة البيانات الظاهرة أمامك على الصفحة.
- بعد التأكد من صحة البيانات قم بتأكيد الحساب من خلال رقم التأكيد الذي يرسل لجوالك.
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رابط التسجيل في منصة مدرستي للطلاب الجدد، يبحث الكثير من المواطنين السعوديين والمقيمين بها عن رابط التسجيل في منصة مدرستي، ولذلك لإضافة أبناءهم للمنصة التعليمية الجديدة، حيث أكدت وزارة التعليم بالسعودية عن تفعيل منصة مدرستي لكافة الطلاب الجدد بالمرحلة الابتدائية تجنبا من الظروف التي تمر بها معظم الدول بسبب جائحة فيروس كورونا، حيث أن وزارة وضعت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية خطة لتطبيق نظام التعليم الإلكتروني من بعد وذلك لطلاب المرحلة الابتدائية فقط وفقا للاجراءات الوقائية التي تتخذها معظم دول العالم، ولذلك سوف نقدم لكم في هذا المقال بالخطوات عن كيفية التسجيل حساب جديد في منصة مدرستي للطلاب الجدد 1443هـ.منصة مدرستي 1443
تم إطلاق منصة مدرستي لأول مرة في المملكة العربية السعودية منذ عام ونصف عند تفشي فيروس كورونا داخل المملكة السعودية، حيث قامت وزارة التعليم بإطلاق منصة مدرستي للتعليم عن بعد خوفا من انتشار الوباء بين الطلاب بالمدارس، حيث اصبح التعليم عن بعد هو الأنسب في ظل تلك الظروف العصيبة، كما أن وزارة التعليم بالسعودية تعمل على تطوير العملية التعليمية حيث تمت إضافة أساليب حديثة في العام الدراسي الجديد من خلال هذه المنصة، ويمكن لجميع أولياء الأمور تسجيل أبنائهم في المرحلة الابتدائية في منصة مدرستي للاستفادة من الخدمات التعليمية التي تقدمها وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، والجدير بالذكر انه سيتم حضور المرحلتي المتوسطة والثانوية بالمدارس باتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية ويشترط على الطلاب المرحلة المتوسطة والثانوية أخذ لقاح كورونا المعتمد من وزارة الصحة.رابط التسجيل في منصة مدرستي للطلاب الجدد
سوف نقدم لكم متابيعنا الكرام رابط منصة مدرستي وخطوات التسجيل في المنصة للطلاب الجدد عبر النقاط التالية:
- في بداية الأمر عليك الدخول على الرابط الرسمي لمنصة مدرستي التابع لوزارة التعليم في المملكة العربية السعودية.
- ثم قم بالنقر على اختيار “تسجيل حساب جديد”.
- قم بكتابة رقم الهوية في المربع المخصص له.
- ثم قم بتدوين رقم الجوال الخاص بك.
- ثم قم بإدخال كافة البيانات الظاهرة أمامك على الصفحة.
- بعد التأكد من صحة البيانات قم بتأكيد الحساب من خلال رقم التأكيد الذي يرسل لجوالك.
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