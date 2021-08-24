“برقم الاستمارة” نتائج القبول الإلحاقي جامعة طيبة taibahu.edu.sa وكيفية الاستخراج

نتائج القبول الإلحاقي جامعة طيبة taibahu.edu.sa والتي قامت جامعة طيبة اليوم الثلاثاء بالإعلان عن النتائج الخاصة بالمتقدمين بالأماكن الشاغرة في الجامعة للالتحاق بها للطلاب الذين تخلفوا عن التسجيل الأول بالجامعة ويرغبوا في البحث عن أماكن شاغرة لها في هذه الجامعة، كما قامت هذه الجامعة بنشر الآلية الخاصة باستخراج هذه النتيجة للمتقدمين.

الموقع الإلكتروني لجامعة طيبة السعودية

حيث يقوم الطلاب الذين تخلفوا عن التسجيل الأول في المرحلة الأولى للالتحاق بعدد من الجامعات بإعادة التسجيل فيها رغبة في الالتحاق في أماكن شاغرة لطلاب لم يقوموا باستكمال إجراءات الحضور والتسجيل فيها، وتمون فرصة جيدة للطلاب الجدد للقبول في هذه الجامعة العريقة والتي لها العديد من المميزات وتقوم بتأهيل الطلاب الحاصلين على الشهادات الجامعية فيها بالشكل الأفضل لسوق العمل السعودي والعالمي، بوضع العديد من الخبرات الهامة والتأهيل المطلوب.

القبول الإلحاقي بجامعة طيبة

قامت جامعة طيبة اليوم بالإعلان عن نتائج الطلاب الراغبين في تسجيل القبول الإلحاقي فيها وترقية رغبات الطلاب في مناطق المدينة المنورة وبقية المحافظات السعودية، في فروع الجامعة المنتشرة في ينبع وبدر والعلا الخاكية وخيبر ومهد الذهب، بارتفاع في أعداد المقبولين هذا العام عن العام الماضي من خريجي الثانوية العامة بالمملكة، كما قامت عمادة القبول والتسجيل بالجامعة بشرح الآلية الخاصة بالقبول والتسجيل لهم للتسجيل في الجامعة للعام الدراسي المقبل، ويتم تسديد الرسوم الخاصة بالتسجيل بحد أقصى 25 محرم 1443.

يقوم الطلاب بالدخول على رابط جامعة طيبة. يتم طباعة سند القبول بالجامعة من الايقونة المخصصة لذلك”طباعة سند القبول”. يقوم الطالب بإدخال رقم الاستمارة. يبدا بطباعة سند القبول. ويقوم الطلاب بالدخول على رابط التسجيل الخاص بالجامعة، الرابط الرسمي، لتسجيل بيانات الطالب من جديد وطلب دفع المصروفات، كما يتم تحديد أماكن مساكن الطلاب الخاصة بالذهاب والسكن بالجامعة، والتي من الممكن أن تكون في السكن الجامعي حسب التوزيع الجغرافي، قرب أماكن الجامعات التي يتم قبول الطلاب فيها، أو حجز أماكن سكنية غيرها خاصة في أماكن أخرى في حال لم يكن هنالك مكان متوفرا للطلاب بالسكن الجامعي.

استخراج نتائج القبول الإلحاقي جامعة طيبة taibahu.edu.sa