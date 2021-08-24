جدة - نرمين السيد - وكان حبرى وصل إلى السلطة فى تشاد عام 1982، وفر إلى السنغال عام 1990 بعد الإطاحة به، وتم سجن الرئيس التشادى السابق فى السنغال فى عام 2016 بتهم انتهاكات أٌرتكبت خلال سنوات حكمه فى تشاد.
وتم العفو لمدة شهرين عن حسين حبرى لحمايته من الإصابة بكورونا، بعد طلب من محامية لكونه فى أواخر السبعينيات من عمره، وأمضى الـ 60 يومًا تحت الإقامة الجبرية فى منزله فى أوكام فى العاصمة السنغالية داكار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة الرئيس التشادى السابق حسين حبرى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.