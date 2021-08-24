وفاة الرئيس التشادى السابق حسين حبرى

جدة - نرمين السيد - وكان حبرى وصل إلى السلطة فى تشاد عام 1982، وفر إلى السنغال عام 1990 بعد الإطاحة به، وتم سجن الرئيس التشادى السابق فى السنغال فى عام 2016 بتهم انتهاكات أٌرتكبت خلال سنوات حكمه فى تشاد.

وتم العفو لمدة شهرين عن حسين حبرى لحمايته من الإصابة بكورونا، بعد طلب من محامية لكونه فى أواخر السبعينيات من عمره، وأمضى الـ 60 يومًا تحت الإقامة الجبرية فى منزله فى أوكام فى العاصمة السنغالية داكار.