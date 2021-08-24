جدة - نرمين السيد - اجتاح مسلحون من حركة الشباب الإرهابية إحدى مناطق الصومال، اليوم الثلاثاء، وسيطروا على قاعدة عسكرية فى ولاية جلمدج بوسط البلاد لفترة وجيزة، حسبما أكدت مصادر محلية فى الصومال.





وبحسب القائد الصومالى البارز مسعود وارسام، فقد تأكد مقتل 18 شخصًا على الأقل، فى هجوم شنه مسلحون على قاعدة للجيش بمنطقة عمارة بالولاية، حيث داهم هؤلاء المسلحون القاعدة بعد تفجير انتحارى بسيارة مفخخة، أعقبته مواجهة شرسة أسفرت عن مقتل 7 جنود، على الأقل. وقال المسؤول العسكرى للجيش الصومالى: "قتلنا 9 مسلحين وفقدنا 7 جنود. ولا يزال القتال مستمرًا فى منطقة عمارة ومحيطها". فيما أعلنت حركة الشباب الإرهابية عبر إذاعتها الخاصة، أنها كبدت الجيش الصومالى "خسائر فادحة"، مضيفة أن مقاتليها استولوا على أسلحة وذخيرة، ودمروا آليات عسكرية، وأحرقوا ثكنات للجيش.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصومال: مقتل 18 من الجيش إثر هجوم لحركة الشباب على قاعدة عسكرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.