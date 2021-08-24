الصحة العالمية تطالب بتسريع وتيرة التلقيح ضد كورونا فى أفغانستان

جدة - نرمين السيد - طالبت منظمة الصحة العالمية، بالتعجيل بوتيرة التلقيح ضد فيروس كورونا فى أفغانستان، مشيرة إلى أن الإمدادات فى تراجع وأن أعداد لقاحات كورونا انخفضت فى الأسابيع القليلة الماضية.





قال الدكتور ريتشارد برنان، مدير الطوارئ الإقليمى بمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، خلال مؤتمر صحفى: "نؤكد لكم إنه من أهم أولوياتنا تلقيح الأطفال والنساء والفئات الضعيفة، والتمنيع ضد شلل الأطفال ونشعر بالتشجيع فى هذا المجال". وأضاف: نواصل تقديم الدعم للعاملين الصحيين فى أفغانستان، وهم حوالى 300 عامل صحى وهم فى وضع آمن وسالم، موضحًا أنه مازالت نتعامل مع الأمور الطارئة، ويجب أن نواصل العمل لمكافحة كورونا وتقديم لقاح شلل الأطفال، وسنتوسع بشكل تدريجى وإتاحة الخدمات الصحية. وأوضح الدكتور أحمد المنظرى المدير الإقليمى لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، أن هناك ممثل للمنظمة فى أفغانستان للحفاظ على حياة الأفراد فى المرحلة الراهنة، موضحًا أننا نواجه أمراض سوء التغذية بسبب الجفاف هناك.

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