بريطانيا: سنحاول إقناع بايدن بإبقاء القوات الأمريكية فى كابول بعد 31 أغسطس

جدة - نرمين السيد - وأضاف بن والاس، نريد البقاء فى أفغانستان أكبر وقت ممكن للانتهاء من عمليات الإجلاء، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية. وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن، ترك الباب موارباً أمام احتمال إرجاء موعد الانسحاب من أفغانستان إذا لم تنته عمليات الإجلاء بحلول ذلك الوقت.

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