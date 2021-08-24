مدير CIA يلتقى قيادى من طالبان لمناقشة الانسحاب الأمريكى من أفغانستان

جدة - نرمين السيد - كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، عن لقاء بين مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "CIA" فى العاصمة الأفغانية كابول أمس الإثنين، حسبما نقلت قناة "العربية".





وفى تقرير لها، قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن مدير الـCIA التقى بالقيادى فى حركة طالبان عبد الغنى برادر، أمس الإثنين، فى العاصمة كابول. وأشارت الصحيفة إلى أن اللقاء ناقش عملية الانسحاب الأمريكى من أفغانستان بحلول 31 أغسطس الجارى.

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