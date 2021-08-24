مصر وسيراليون توقعان اتفاقيات لتعزيز التعاون

وقع وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره السيراليوني ديفيد فرانسيس، الثلاثاء، عددا من اتفاقيات التعاون الثنائي في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين.

وجاء التوقيع على الاتفاقيات على هامش جلسة المشاورات التي عقدت بالقاهرة بين الوزيرين بحضور وفدي البلدين. وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ، أن مباحثات وزيري خارجية البلدين تتركز حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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