العقبة : وفاة عشريني سقطت عليه قطعة حديدية

دوت الخليج :- توفي ليلة الاثنين الثلاثاء شاب عشريني في محافظة العقبة . وقال مصدر : ان شاب اصيب جراء سقوط قطعة حديدية عليه مما اسفر عن وفاته على الفور جراء اصابته الخطيرة . وبين : انه تم اخلاء جثته الى المستشفى الاسلامي . والتحقيق جار .

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