مراكز التطعيم ليوم الثلاثاء (أسماء)

Healthcare Center City Dose Order Vaccine Name المركز الثقافي اربد اربد 1+2 فايزر / بيونتيك جامعة العلوم والتكنولوجيا_ البواية الرئيسية_ الصالة الرياضية اربد 1+2 فايزر / بيونتيك لجنة تحسين مخيم اربد (قاعة اليرموك) اربد 1+2 فايزر / بيونتيك مدينة الحسن الرياضية اربد 1+2 فايزر / بيونتيك مدينة الحسن الرياضية. من داخل السياره Drive Through اربد 1+2 فايزر / بيونتيك مركز صحي حبراص الشامل اربد 1+2 فايزر / بيونتيك مركز بلدية شرحبيل بن حسنة اربد 1+2 فايزر / بيونتيك مركز شباب وشابات دير ابي سعيد اربد 1+2 فايزر / بيونتيك مركز صحي الرمثا الشامل اربد 1+2 فايزر / بيونتيك مركز صحي الشونة الشمالية الشامل اربد 1+2 فايزر / بيونتيك مركز صحي الطيبة الشامل اربد 1+2 فايزر / بيونتيك مركز صحي الفاروق اربد 1+2 فايزر / بيونتيك مركز صحي المغير اربد 1+2 فايزر / بيونتيك مركز صحي النعيمة اربد 1+2 فايزر / بيونتيك مركز صحي قميم الشامل اربد 1+2 فايزر / بيونتيك مركز صحي كفرعوان اربد 1+2 فايزر / بيونتيك نادي اتحاد الرمثا اربد 1+2 فايزر / بيونتيك قاعة لجنة تحسين مخيم البقعة البلقاء 1+2 فايزر / بيونتيك مركز صحي الصبيحي البلقاء 1+2 فايزر / بيونتيك مركز صحي البقيع البلقاء 1+2 فايزر / بيونتيك مركز صحي الشونة الجنوبية 1+2 1+2 فايزر / بيونتيك مركز صحي الفحيص البلقاء 1+2 فايزر / بيونتيك مركز صحي ضرار – دير علا البلقاء 1+2 فايزر / بيونتيك مركز صحي عين الباشا الشامل البلقاء 1+2 فايزر / بيونتيك مستشفى السلط القديم البلقاء 1+2 فايزر / بيونتيك وادي الحور البلقاء 1+2 فايزر / بيونتيك مركز صحي الطوا ل البلقاء 1+2 فايزر / بيونتيك جمعية شؤون الحج – المشيرفه الزرقاء 1+2 فايزر / بيونتيك قاعة لجنة تحسين مخيم الزرقاء الزرقاء 1+2 فايزر / بيونتيك كلية رفيدة الاسلمية الزرقاء 1+2 فايزر / بيونتيك مخيم الازرق للاجئين السوريين الزرقاء 1+2 فايزر / بيونتيك مدينة الامير محمد للشباب الزرقاء 1+2 فايزر / بيونتيك مركز صحي الازرق الشامل الزرقاء 1+2 فايزر / بيونتيك مركز صحي الضليل الشامل الزرقاء 1+2 فايزر / بيونتيك مركز صحي وادي الحجر الزرقاء 1+2 فايزر / بيونتيك مستشفى الامير فيصل الحكومي الزرقاء 1+2 فايزر / بيونتيك مستشفى الامير هاشم بن الحسين العسكري / الزرقاء الزرقاء 1+2 فايزر / بيونتيك مستشفى الحكمة الحديث الزرقاء 1+2 فايزر / بيونتيك مستشفى الزرقاء الحكومي الجديد الزرقاء 1+2 فايزر / بيونتيك مديرية الشؤون الصحية لمحافظة الطفيلة الطفيلة 1+2 فايزر / بيونتيك مركز صحي الحسا الشامل الطفيلة 1+2 فايزر / بيونتيك مركز صحي الطفيلة الشامل الطفيلة 1+2 فايزر / بيونتيك مركز صحي بصيرا الشامل الطفيلة 1+2 فايزر / بيونتيك بيت شباب عمان – مدينة الحسين الرياضية – بوابة 7 العاصمة 1+2 فايزر / بيونتيك حدائق الحسين بوابة رقم 2 من داخل السيارة Drive Through العاصمة 1+2 فايزر / بيونتيك حدائق الملك عبد الله/المقابلين البوابة الشرقية 2 من داخل السيارة Drive Through العاصمة 1+2 فايزر / بيونتيك ديوان الهملان _دوار اليونيسيف مقابل مؤسسة نهر الاردن _ ماركا العاصمة 1+2 فايزر / بيونتيك ديوان عشائر العجارمة -ناعور العاصمة 1+2 فايزر / بيونتيك صالة الامير فيصل بوابة رقم 1- مدينة الملك عبد الله الثاني – القويسمة العاصمة 1+2 فايزر / بيونتيك قاعة يا هلا – مدينة الحسين الرياضية – بوابة 1 العاصمة 1+2 فايزر / بيونتيك قاعة يا هلا 2 – مدينة الحسين الرياضية – بوابة 1 العاصمة 1+2 فايزر / بيونتيك مدينة الحسين الرياضية..بوابة رقم ٣ من داخل السيارة Drive Through العاصمة 1+2 فايزر / بيونتيك مركز تحسين خدمات مخيم النصر-العاصمة العاصمة 1+2 فايزر / بيونتيك مركز صحي ابو نصير الشامل العاصمة 1+2 فايزر / بيونتيك مركز صحي الاميرة بسمة العاصمة 1+2 فايزر / بيونتيك مركز صحي الجبيهة الشامل العاصمة 1+2 فايزر / بيونتيك مركز صحي الجيزه العاصمة 1+2 فايزر / بيونتيك مركز صحي القويسمة الشامل العاصمة 1+2 فايزر / بيونتيك مركز صحي الموقر العاصمة 1+2 فايزر / بيونتيك مركز صحي النصر العاصمة 1+2 فايزر / بيونتيك مركز صحي الهاشمي الشمالي العاصمة 1+2 فايزر / بيونتيك مركز صحي صويلح العاصمة 1+2 فايزر / بيونتيك مركز صحي مرج الحمام العاصمة 1+2 فايزر / بيونتيك مركز صحي وادي السير الشامل العاصمة 1+2 فايزر / بيونتيك مركز ومسرح سحاب الثقافي/ سلبود العاصمة 1+2 فايزر / بيونتيك مستشفى الامير حمزة العاصمة 1+2 فايزر / بيونتيك جمعية الفنادق الاردنية – مجمع عمون – شارع تونس العاصمة 1+2 فايزر / بيونتيك مركز صحي الجيزة الشامل العاصمة 1+2 فايزر / بيونتيك مديرية الشؤون الصحية لمحافظة العقبة العقبة 1+2 فايزر / بيونتيك مركز شارع الحمامات التونسية العقبة 1+2 فايزر / بيونتيك مركز صحي الخزان/العقبة العقبة 1+2 فايزر / بيونتيك مركز صحي القويرة الشامل العقبة 1+2 فايزر / بيونتيك مركز صحي الربة الكرك 1+2 فايزر / بيونتيك مركز صحي الصافي الكرك 1+2 فايزر / بيونتيك مركز صحي القطرانة الكرك 1+2 فايزر / بيونتيك مركز صحي المزار الجنوبي الكرك 1+2 فايزر / بيونتيك مركز صحي فقوع الكرك 1+2 فايزر / بيونتيك مركز صحي منشية ابو حمور الكرك 1+2 فايزر / بيونتيك مركز صحي مؤاب الكرك 1+2 فايزر / بيونتيك مركز صحي مؤته الكرك 1+2 فايزر / بيونتيك مستشفى الامير علي بن الحسين العسكري الكرك 1+2 فايزر / بيونتيك مركز صحي الكرك الشامل الكرك 1+2 فايزر / بيونتيك الملعب البلدي. مجمع الأمير علي الرياضي المفرق 1+2 فايزر / بيونتيك مخيم الزعتري للاجئين السوريين المفرق 1+2 فايزر / بيونتيك مركز الامراض الصدرية/ مديرية الشؤون الصحية لمحافظة المفرق المفرق 1+2 فايزر / بيونتيك مركز صحي ارحاب الشامل المفرق 1+2 فايزر / بيونتيك مركز صحي البادية الشامل المفرق 1+2 فايزر / بيونتيك مركز صحي الزعتري الشامل المفرق 1+2 فايزر / بيونتيك مستشفى الرويشد المفرق 1+2 فايزر / بيونتيك مستشفى الملك طلال العسكري المفرق 1+2 فايزر / بيونتيك مركز صحي بلعما الشامل المفرق 1+2 فايزر / بيونتيك مركز صحي الرازي الشامل/جرش جرش 1+2 فايزر / بيونتيك مركز صحي برما جرش 1+2 فايزر / بيونتيك مركز صحي جرش الشامل جرش 1+2 فايزر / بيونتيك نادي جرش الرياضي جرش 1+2 فايزر / بيونتيك مركز صحي اشتفينا الشامل عجلون 1+2 فايزر / بيونتيك مركز صحي الامير حسن الشامل (كفرنجة) عجلون 1+2 فايزر / بيونتيك مركز صحي صخرة الشامل عجلون 1+2 فايزر / بيونتيك مركز صحي عجلون الشامل عجلون 1+2 فايزر / بيونتيك مستشفى الاميرة هيا العسكري عجلون 1+2 فايزر / بيونتيك مجمع النقابات المهنية – مأدبا مأدبا 1+2 فايزر / بيونتيك مركز صحي ذيبان مأدبا 1+2 فايزر / بيونتيك مركز صحي شمال مأدبا الشامل مأدبا 1+2 فايزر / بيونتيك مركز الراجف والدلاغة / البتراء معان 1+2 فايزر / بيونتيك مركز تنمية ام صيحون المحلي / البتراء معان 1+2 فايزر / بيونتيك مركز زوار البتراء / وسط البلد معان 1+2 فايزر / بيونتيك مركز صحي البتراء الشامل معان 1+2 فايزر / بيونتيك مركز صحي الجفر معان 1+2 فايزر / بيونتيك مركز صحي الرائد الشهيد محمد ضيف الله الهباهبه معان 1+2 فايزر / بيونتيك مركز صحي الطيبة / البتراء 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