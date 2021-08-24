سلفة 5000 ريال نقداً وفوري وبدون تحويل الراتب

سلفة 5000 ريال سعودي نقداً ويحصل أيضاً عليها المتقدم بصورة فورية حيث يبحث المواطنين السعوديين عن الحصول على مبالغ مالية طارئة وسريعة وأيضاً بطريقة فورية دون الحاجة إلى تحويل الراتب لدى منصة سلفة بالمملكة العربية السعودية حيث توفر منصة سلفة السعودية مبالغ مالية طارئة وسريعة وأيضاً لا تشترط نقل الراتب ومن خلال مقال اليوم بموقع ثقفني سوف نعرض لكم كل تفاصيل الحصول على سلفة طارئة و فوريه.

سلفة 5000 ريال نقداً لدى منصة سلفة السعودية

الآن توفر منصة سلفة السعودية إمكانية الحصول على مبالغ مالية فورية ربما تصل إلى 5 آلاف ريال سعودي وأيضاً يتم السداد على أقساط شهرية مرنه كذلك هناك عدد من المزايا الأخرى:

تقدم منصة سلفة بالسعودية مبالغ مالية طارئة تتميز بأنها صممت بتقنيات مالية حديثة.

يتميز أيضاً مبلغ سلفة السريع بأنه لا يتعارض مع تعاليم الإسلام بالمملكة العربية السعودية.

أيضاً يتميز مبلغ سلفة السريع بأنه يقدم طريقة سداد ميسرة وسهلة.

كذلك يتميز مبلغ السلفة بالإيداع الفوري والسريع في حساب العميل.

شروط تمويل سلفة الطارئ والسريع

مبلغ سلفة الطارئ والذى يتميز أيضاً بالإيداع الفوري يستطيع الحصول عليه المتقدم بعد توافر الشروط التي تم وضعها من قبل منصة سلفة بالمملكة العربية السعودية وتتمثل تلك الشروط في الآتي

يشترط أن يكون طالب السلفة سعودي الجنسية.

أيضاً لا يحق لغير السعودي طلب الحصول على سلفة.

18 عام هو الحد الأدنى لسن المواطن المتقدم للحصول على تمويل سلفة الطارئ.

60 عام هو الحد الأقصى لعمر المواطن السعودي المتقدم لطلب السلفة.

تمويل سلفة الطارئ أيضاً لا يشترط تحويل الراتب لدى منصة سلفة السعودية.

كذلك 4000 ريال سعودي هو الحد الأدنى للراتب الشهري للمواطن السعودي المتقدم بطلب الحصول على سلفة.

أيضاً يشترط أن تكون فترة العمل بالقطاع الحكومي لا تقل عن 3 أشهر وكذلك 6 أشهر للعاملين بالقطاع الخاص.

طلب سلفة نقداً لدى منصة سلفة السعودية

وفرت منصة سلفة بالسعودية مبالغ مالية طارئة ربما تصل إلى 5000 ريال سعودي وأيضاً لا يحتاج إلى تحويل الراتب وأيضاً يستطيع المتقدم الحصول على سلفة من خلال الدخول على رابط الموقع الإلكتروني لمنصة سلفة بالسعودية والضغط على طلب التمويل الآن