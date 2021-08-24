الحصول على البريد الإلكتروني الموحد على منصة Office لمعرفة الحساب المدرسي للخدمات الإلكترونية

البريد الإلكتروني الموحد على منصة Office يظل في اهتمام الكثير من الطلاب والآباء الذين يرغبون أن يعرفوا كيفية تسجيل البريد الإلكتروني الموحد على منصة Office للمعلمين والطلاب؛ حيث أن عمليات البحث لاتزال مستمرة عن هذه المنصة والتسجيل عليها خاصةً كلما اقتربت اختبارات نهاية العام الدراسي، حيث أطلقت وزارة التعليم الفني منصة Office حتى يتمكن الطلاب ومعلميهم من إنشاء حساب مدرسي موحد، وتعتبر هذه المنصة هي أولى المنصات التعليمية الإلكترونية من هذا النوع بالوطن العربي.

البريد الإلكتروني الموحد على منصة Office

وقد تبعت وزارة التعليم هذه المنصة بإنشاء عدة منصات أخرى عددها يزيد عن العشرة منصات إلكترونية للأغراض التعليمية، وذلك من أجل الوفاء باحتياجات الطلاب التعليمية في ظل أزمة وباء كورونا المنتشر، والذي كبد العالم خسائر كبيرة في الأموال والأرواح، ومن ضمن المنصات التعليمية التي أنشأتها وأطلقتها وزارة التربية والتعليم في مصر منصة مخصصة للامتحانات التجريبية، ومنصة أخرى مخصصة لمرحلة الثانوي العام، وقد ساهمت هذه المنصات في التسهيل على الطلاب في كل ما يخص العملية التعليمية، بالإضافة لخلق حلقة وصل بين الطلاب والمعلمين لتلقي الشروحات، والإجابة على الاستفسارات، ومتابعة أعمال السنة.

كيفية التسجيل بالبريد الالكتروني الموحد على منصة Office

تتلخص خطوات تسجيل الطلاب أو المعلمين بالبريد الموحد عبر منصة office وذلك من خلال الدخول على رابط البريد الإلكتروني الموحد على منصة Office ومتابعة الخطوات التالية:

على من يقوم بالتسجيل اختيار نوع الحساب إما طالب أو معلم.

النقر على “إنشاء البريد الإلكتروني”.

إدخال الرقم القومي للطالب أو للمعلم، والذي يتألف من أربعة عشر رقمًا.

مراجعة البيانات الظاهرة على الشاشة للتأكد من دقتها وسلامتها قبل تأكيد إنشاء الحساب.

النقر على الأيقونة Office.com.

عند ظهور كلمة Microsoft يلزم كتابة اسم الحساب الذي يتم تفعيله.

النقر على أمر sign in.

ادخال اسم الحساب الإلكتروني الجديد على المنصة من خلال إدخال كود الطالب أو المعلم.

أهمية البريد الإلكتروني الموحد على منصة Office

وقد أكدت وزارة التعليم أن الحساب الموحد يتيح للطلاب والمعلمين الكثير من الآليات التعليمية كإنشاء فصول افتراضية، وتوفير طرق اتصال بين الطالب والمعلم للمحادثات ومتابعة الواجبات والشرح وتلقي الأسئلة والإجابة عليها ..الخ.

وما يميز هذه المنصة وغيرها من المنصات التعليمية التابعة للوزارة أن الخدمات المقدمة من خلالها مجانية تمامًا، والهدف منها تيسير العملية التعليمية عن بعد، وقد سبق لوزير التعليم الإعلان عن نجاح الوزارة في عقد اتفاقية مع شركة البرمجيات الشهيرة مايكروسوفت من أجل توفير بريد إلكتروني لكل الطلاب بشكل موحد؛ حيث يبلغ عدد هؤلاء الطلاب قرابة العشرين مليون طالب كلهم يستطيعون الدخول بنفس العنوان البريدي وبكلمة سر واحدة على منصات التعليم جميعها، يعتبر البريد الإلكتروني الموحد على منصة Office أحد التقنيات التعليمية الحديثة التي أطلقتها وزارة التعليم في مصر لمواكبة التطور التكنولوجي ومواجهة تبعات كورونا.