وصفة معجزة في تفتيح مناطق الجسم الحساسة وتفتيح منطقة البط والتخلص من الاسمرار في 10 دقائق

تفتيح الإبط والتخلص من الاسمرار، تحلم جميع النساء وبالأخص المقبلات على الزواج في الحصول على إبط مشرق وذو مظهر ورائحة جذابة فتقوم بشراء منتجات إزالة العرق وكذلك منتجات تفتيح الإبط من اجل الحصول على إبط ابيض وجذاب، وللكن معظم هذه المنتجات يسبب التهاب الإبط واسمرارها، وتوجد العدي من الوصفات الطبيعية الأمنة التي تعمل على تبيض الإبط وإزالة الاسمرار منه.

تفتيح الإبط والتخلص من الاسمرار

تتعدد وصفات تفتيح الإبط وجميعها طبيعية وفعالة جدًا ومن هذه الوصفات:

وصفة الطماطم والنشا

وصفة طبيعية جدًا في إزالة اسمرار الإبط وتبيضها بشكل سريع مع المداومة عليها لفترة قصيرة:

المكونات

حبة من الطماطم.

4 ملاعق كبيرة من النشا.

طريقة الاستخدام

في البداية يتم غسل حبة الطماطم وتقطيعها إلى نصفين متساويين. يتم غمس نصف الليمونة في النشا، وبعدها تدليك الإبط به لمدة 10 دقائق. تكرر الخطوة السابقة على الإبطين. يتم تكرار هذه الوصفة 3 مرات في الأسبوع قبل الاستحمام مباشرة.

وصفة الشبة والليمون

بداية يتم إحضار مكعب من الشبة البيضاء من العطار، وتفتيته جيدًا حتى يصبح بودرة.

بعدها يتم عصر ليمونة متوسطة الحجم عليه، وذلك حتى تتكون عجينة.

بعد ذلك يتم غسل الإبط جيدًا وتنشيفه.

بعدها يتم تدليك الإبط بالخليط لمدة 5 دقائق.

يتم ترك الخليط لمدة ربع ساعة.

بعدها يتم غسل الإبط جيدًا بالماء الفاتر وتنشيفها.

في النهاية يتم وضع مرطب طبيعي على الإبط مثل ماء الورد أو زيت الزيتون.

نص حبه بطاطس مسلوقة ومهروسة.

ملعقة كبيرة من النشا.

ربع ملعقة من عصير الليمون الطازج.

نص ملعقة من الحليب السائل.

ربع ملعقة من اللبن البودرة.

ملعقة من ماء الورد.

وصفة البطاطس الطبيعية للقضاء على سواد مناطق الأبط السوداء:

طريقة التحضير: