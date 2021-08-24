وصفة معجزة في تفتيح مناطق الجسم الحساسة وتفتيح منطقة البط والتخلص من الاسمرار في 10 دقائق

تفتيح الإبط والتخلص من الاسمرار، تحلم جميع النساء وبالأخص المقبلات على الزواج في الحصول على إبط مشرق وذو مظهر ورائحة جذابة فتقوم بشراء منتجات إزالة العرق وكذلك منتجات تفتيح الإبط من اجل الحصول على إبط ابيض وجذاب، وللكن معظم هذه المنتجات يسبب التهاب الإبط واسمرارها، وتوجد العدي من الوصفات الطبيعية الأمنة التي تعمل على تبيض الإبط وإزالة الاسمرار منه.تفتيح الإبط والتخلص من الاسمرار
تتعدد وصفات تفتيح الإبط وجميعها طبيعية وفعالة جدًا ومن هذه الوصفات:
وصفة الطماطم والنشا
وصفة طبيعية جدًا في إزالة اسمرار الإبط وتبيضها بشكل سريع مع المداومة عليها لفترة قصيرة:
المكونات
- حبة من الطماطم.
- 4 ملاعق كبيرة من النشا.
طريقة الاستخدام
- في البداية يتم غسل حبة الطماطم وتقطيعها إلى نصفين متساويين.
- يتم غمس نصف الليمونة في النشا، وبعدها تدليك الإبط به لمدة 10 دقائق.
- تكرر الخطوة السابقة على الإبطين.
- يتم تكرار هذه الوصفة 3 مرات في الأسبوع قبل الاستحمام مباشرة.
وصفة الشبة والليمون
- بداية يتم إحضار مكعب من الشبة البيضاء من العطار، وتفتيته جيدًا حتى يصبح بودرة.
- بعدها يتم عصر ليمونة متوسطة الحجم عليه، وذلك حتى تتكون عجينة.
- بعد ذلك يتم غسل الإبط جيدًا وتنشيفه.
- بعدها يتم تدليك الإبط بالخليط لمدة 5 دقائق.
- يتم ترك الخليط لمدة ربع ساعة.
- بعدها يتم غسل الإبط جيدًا بالماء الفاتر وتنشيفها.
- في النهاية يتم وضع مرطب طبيعي على الإبط مثل ماء الورد أو زيت الزيتون.
- نص حبه بطاطس مسلوقة ومهروسة.
- ملعقة كبيرة من النشا.
- ربع ملعقة من عصير الليمون الطازج.
- نص ملعقة من الحليب السائل.
- ربع ملعقة من اللبن البودرة.
- ملعقة من ماء الورد.
طريقة التحضير:
- نقوم بإحضار وعاء ونضع فيه البطاطس المسلوقة والمهروسة ونضيف إليها ملعقة النشا ثم نضيف ربع ملعقة اللبن البودرة ثم نقوم بإضافة الحليب السائل ونضيف عليهم قطرات الليمون وملعقة ماء الورد.
- نخلط جميع المكونات السابفة مع بعض جيداً حتى تتجانس ويصبح لدينا عجينة لينة.
- نقوم بتقشير المنطقة باستخدام السكر والليمون ونقطة زيت الزيتون حتى يتم فتح مساس الابط.
- نقوم بوضع الخليط في المنطقة المراد تفتحها ونتركها في الهواء حتى تجف تماماً بعد مرور 25 دقيقة.
- نقوم بغسل المنطقة جيداً بالماء الفاتر ونقوم بوضع مرطب.
- نكرر هذه الوصفة مرتين في الأسبوع حتى يتم الحصول على نتيجة سريعة.
الوسوم
تفتيح الإبط والتخلص من الاسمرار، تحلم جميع النساء وبالأخص المقبلات على الزواج في الحصول على إبط مشرق وذو مظهر ورائحة جذابة فتقوم بشراء منتجات إزالة العرق وكذلك منتجات تفتيح الإبط من اجل الحصول على إبط ابيض وجذاب، وللكن معظم هذه المنتجات يسبب التهاب الإبط واسمرارها، وتوجد العدي من الوصفات الطبيعية الأمنة التي تعمل على تبيض الإبط وإزالة الاسمرار منه.تفتيح الإبط والتخلص من الاسمرار
تتعدد وصفات تفتيح الإبط وجميعها طبيعية وفعالة جدًا ومن هذه الوصفات:
وصفة الطماطم والنشا
وصفة طبيعية جدًا في إزالة اسمرار الإبط وتبيضها بشكل سريع مع المداومة عليها لفترة قصيرة:
المكونات
- حبة من الطماطم.
- 4 ملاعق كبيرة من النشا.
طريقة الاستخدام
- في البداية يتم غسل حبة الطماطم وتقطيعها إلى نصفين متساويين.
- يتم غمس نصف الليمونة في النشا، وبعدها تدليك الإبط به لمدة 10 دقائق.
- تكرر الخطوة السابقة على الإبطين.
- يتم تكرار هذه الوصفة 3 مرات في الأسبوع قبل الاستحمام مباشرة.
وصفة الشبة والليمون
- بداية يتم إحضار مكعب من الشبة البيضاء من العطار، وتفتيته جيدًا حتى يصبح بودرة.
- بعدها يتم عصر ليمونة متوسطة الحجم عليه، وذلك حتى تتكون عجينة.
- بعد ذلك يتم غسل الإبط جيدًا وتنشيفه.
- بعدها يتم تدليك الإبط بالخليط لمدة 5 دقائق.
- يتم ترك الخليط لمدة ربع ساعة.
- بعدها يتم غسل الإبط جيدًا بالماء الفاتر وتنشيفها.
- في النهاية يتم وضع مرطب طبيعي على الإبط مثل ماء الورد أو زيت الزيتون.
- نص حبه بطاطس مسلوقة ومهروسة.
- ملعقة كبيرة من النشا.
- ربع ملعقة من عصير الليمون الطازج.
- نص ملعقة من الحليب السائل.
- ربع ملعقة من اللبن البودرة.
- ملعقة من ماء الورد.
طريقة التحضير:
- نقوم بإحضار وعاء ونضع فيه البطاطس المسلوقة والمهروسة ونضيف إليها ملعقة النشا ثم نضيف ربع ملعقة اللبن البودرة ثم نقوم بإضافة الحليب السائل ونضيف عليهم قطرات الليمون وملعقة ماء الورد.
- نخلط جميع المكونات السابفة مع بعض جيداً حتى تتجانس ويصبح لدينا عجينة لينة.
- نقوم بتقشير المنطقة باستخدام السكر والليمون ونقطة زيت الزيتون حتى يتم فتح مساس الابط.
- نقوم بوضع الخليط في المنطقة المراد تفتحها ونتركها في الهواء حتى تجف تماماً بعد مرور 25 دقيقة.
- نقوم بغسل المنطقة جيداً بالماء الفاتر ونقوم بوضع مرطب.
- نكرر هذه الوصفة مرتين في الأسبوع حتى يتم الحصول على نتيجة سريعة.
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