وفاة 6 طلاب بين 136 مختطفًا من مدرسة إسلامية فى نيجيريا

جدة - نرمين السيد - أعلن مدير مدرسة فى نيجيريا، أمس الإثنين، وفاة 6 من أصل 136 طالبًا كانوا قد اختطفوا من مدرسة إسلامية فى ولاية نيجر شمال وسط البلاد، موضحًا أنهم توفوا بعدما أصيبوا بالمرض، على حد زعم خاطفيهم.





ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، طالب الخاطفون بفدية لإطلاق سراح الطلاب المختطفين فى مايو الماضى، حينما هاجمت عصابة مسلحة على دراجات نارية المدرسة. وأشارت أصابع الاتهام إلى مسؤولية عصابات إجرامية عن الهجمات على مدارس داخلية فى شمال نيجيريا، واختطاف أكثر من ألف طالب منذ ديسمبر، سعيًا للحصول على أموال فدية. وقال مدير المدرسة، أبو بكر جربا الحسن، إن "الخاطفين اتصلوا ليقولوا إن الأطفال توفوا بعد المرض، وشددوا على تلبية طلب الفدية".

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