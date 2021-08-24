الاتحاد الأوروبى: لم نتواصل مع طالبان على المستوى السياسى

جدة - نرمين السيد - أكد مسؤول من الاتحاد الأوروبى، اليوم الثلاثاء، أن التكتل لم يتواصل مع طالبان على المستوى السياسى، مضيفًا أن التواصل مع الحركة المتشددة كان ميدانيًا فقط لتسهيل عمليات الإجلاء من أفغانستان، حسبما جاء فى تصريحات لقناة "العربية" الإخبارية.





وكان سفراء الاتحاد الأوروبى فى أفغانستان أوصوا قبل أسبوع، بتعليق عمليات ترحيل اللاجئين لأفغانستان فى الوقت الحالى، بسبب تدهور الوضع الأمنى هناك بصورة كبيرة. كما أوصى السفراء بتعليق مؤقت لعمليات الإعادة القسرية من دول الاتحاد الأوروبى إلى أفغانستان، وذلك وفقاً لتقرير أرسله سفراء الاتحاد الأوروبى فى كابول إلى الدول الأعضاء، فى ضوء الصراع والوضع الأمنى والحقوقى غير المستقر، بالاضافة للافتقار للأماكن الأمنة فى البلاد.

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